Новим прем’єр-міністром України став Олексій Гончарук

Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Олексія Гончарука. За висловилися 290 депутатів, проти – 27. Утрималися 35 парламентарів, 66 не голосували взагалі.

Таким чином народні депутати підтримали пропозицію Володимира Зеленського, який запропонував Гончарука на посаду голови Кабінету міністрів.

Виступаючи перед голосуванням, Гончарук назвав основні економічні виклики, які стоять перед новим урядом.

«Цьому уряду буде дуже непросто. Ви всі знаєте про ці проблеми, які є в нас у країні: це і борги, які дісталися нам у спадок. Це об’єктивна дійсність, наступного року кожну третю гривню ми будемо витрачати на обслуговування боргів. Це і вщент розбита інфраструктура – в нас кожен день горить якийсь локомотив на «Укрзалізниці», описувати вам дороги немає сенсу. В нас у жахливому стані комунальне господарство, в деяких містах ми опалюємо космос, фаткично 50% тепла йде в повітря», – сказав він.

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Гончарук назвав причинами низьких темпів економічного зростання дорогі ресурси і брак довіри. Однією з тактичних цілей Кабміну він назвав здешевлення кредитування.

Своєю задачею він також назвав діалог із Національним банком для зниження облікової ставки, водночас зазначивши, що незалежність регулятора лишається пріоритетом.

Новий глава уряду також згадав про співпрацю з міжнародними партнерами

«Вже за декілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести перемови щодо нової три-чотирирічної програми співпраці з Україною», – анонсував він.

29 серпня відбувається перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.

35-річний Олексій Гончарук родом з Чернігівщини. За освітою він правник. За його плечима – робота юристом в інвестиційній компанії та всеукраїнській громадській організації «Офіс ефективного врегулювання». Наразі Гончарук є заступником голови Офісу президента.