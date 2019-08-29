Зеленський – парламенту: «менше «смс-ок», більше законів»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради 9 скликання з промовою з нагоди першого засідання нового парламенту. На початку звернення він закликав народних депутатів «вже голосувати».

«Давайте працювати, давайте вже голосувати, я вас дуже прошу, народ чекає. Добре? Менше смс-ок! Менше смс-ок, будь ласка, більше законів. Ми всі чекаємо», – заявив він.

Привітавши народних депутатів, Зеленський згадав, що днями виповнилося сто днів із дня його інавгурації, і назвав цей період «тихою прогулянкою в сутінках із вимкненими фарами та на першій швидкості».

«Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе увімкнути п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін. Я дуже радий, що в нас з’явився парламент, який готовий дійсно працювати. Не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомилися чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ», – сказав президент.

Він висловив втіху щодо майбутнього утворення «дієздатного та ефективного уряду», а також заявив, що рівень довіри до новообраних депутатів дає їм можливість втілити задачі, які визначає як головні: зняття депутатської недоторканності, ухвалення закону про імпічмент, реформу правоохоронних органів, продовження децентралізації та євроінтеграції, лібералізацію економіки. Найголовнішою задачею президент назвав зміцнення безпеки і оборони, «завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російською Федерацією Криму».

«Ви маєте усі шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив неймовірне, який втілив усе, що не змогли зробити попередні 28 років... Або, не дай Боже, ви увійдете в історію як парламент, який проіснував найменше. Один рік. Фактично це ваш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно. Але я щиро вірю, від душі й серця, щиро сподіваюся, що цього не станеться», – заявив Зеленський наприкінці виступу.

29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. Спікером парламенту обрали Дмитра Разумкова, віце-спікерами – представника президента в парламенті Руслана Стефанчука та народну депутатку від «Батьківщини» Олену Кондратюк.