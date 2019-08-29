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29 Серпень 2019, Київ 17:46
Новини | Політика

Олена Кондратюк стала другим віцеспікером ВРУ

Олена Кондратюк

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Олена Кондратюк від «Батьківщини» обрана другим віцеспікером Верховної Ради України. За неї проголосували 318 народних депутатів.

Крім Кондратюк, на цю посаду також були ще три кандидатури: Мустафа Джемілєв від «Європейської солідарності», Ірина Констанкевич від депутатської групи депутатів-самовисуванців «За майбутнє» та Нестор Шуфрич від «Опозиційної платформи – За життя».

Раніше сьогодні народні депутати обрали представника президента Володимира Зеленського у парламенті Руслана Стефанчука першим заступником голови Верховної Ради України. Це сталося після того, як головою Верховної Ради був обраний Дмитро Разумков.

Зранку 29 серпня народні депутати дев’ятого скликання склали присягу і ухвалили перші рішення на першому засіданні новообраної Верховної Ради.

У свій перший робочий день народні депутати планують, зокрема, сформувати Кабінет міністрів, змінити голову Служби безпеки України та генерального прокурора.

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