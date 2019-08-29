Олена Кондратюк стала другим віцеспікером ВРУ

Олена Кондратюк від «Батьківщини» обрана другим віцеспікером Верховної Ради України. За неї проголосували 318 народних депутатів.

Крім Кондратюк, на цю посаду також були ще три кандидатури: Мустафа Джемілєв від «Європейської солідарності», Ірина Констанкевич від депутатської групи депутатів-самовисуванців «За майбутнє» та Нестор Шуфрич від «Опозиційної платформи – За життя».

Раніше сьогодні народні депутати обрали представника президента Володимира Зеленського у парламенті Руслана Стефанчука першим заступником голови Верховної Ради України. Це сталося після того, як головою Верховної Ради був обраний Дмитро Разумков.

Зранку 29 серпня народні депутати дев’ятого скликання склали присягу і ухвалили перші рішення на першому засіданні новообраної Верховної Ради.

У свій перший робочий день народні депутати планують, зокрема, сформувати Кабінет міністрів, змінити голову Служби безпеки України та генерального прокурора.