Луценко подав у відставку з посади генерального прокурора – речниця

Юрій Луценко подав у відставку з посади генерального прокурора, повідомила його речниця Лариса Сарган у Facebook.
«Юрій Луценко підписав заяву на ім’я президента [Володимира] Зеленського про звільнення з посади генерального прокурора», – написала Сарган.
Луценко очолює Генеральну прокуратуру з травня 2016 року. Він обіцяв подати у відставку тоді, коли розпочне роботу новий склад Верховної Ради.
Згідно із українським законодавством, генерального прокурора звільняє президент України за згодою парламенту.
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