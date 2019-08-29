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29 Серпень 2019, Київ 13:15
Новини | Політика

Луценко подав у відставку з посади генерального прокурора – речниця

Луценко очолює Генеральну прокуратуру з травня 2016 року

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Юрій Луценко подав у відставку з посади генерального прокурора, повідомила його речниця Лариса Сарган у Facebook.

«Юрій Луценко підписав заяву на ім’я президента [Володимира] Зеленського про звільнення з посади генерального прокурора», – написала Сарган.

Луценко очолює Генеральну прокуратуру з травня 2016 року. Він обіцяв подати у відставку тоді, коли розпочне роботу новий склад Верховної Ради.

Згідно із українським законодавством, генерального прокурора звільняє президент України за згодою парламенту.

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