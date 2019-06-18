На підкомітеті виявили розбіжності щодо звільнення Луценка – Кожем’якін

Голова комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін висловився проти того, щоб виносити на його розгляд подання президента про відставку генерального прокурора Юрія Луценка. Про це він заявив під час погоджувальної ради у вівторок, 18 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами депутата, закон дозволяє звільнити генпрокурора з адміністративної посади указом президента за згодою парламенту на підставі однієї з трьох обставин: якщо він особисто подав заяву, якщо було подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів чи Вищої ради прокурорів або у випадку невиплати аліментів.

«Немає висновків КДКП. Ні президент не зробив запиту, ні Ви, як голова Верховної Ради, не запросили. Сьогодні 90% членів комітету не голосуватимуть за цей документ. Якщо завтра його поставлять (винесуть на розгляд комітету – ред.), вони не прийдуть, і кворуму не буде. У нас патова ситуація», – сказав Кожем’якін і запропонував парламенту розглядати президентське подання без розгляду на комітеті.

Натомість спікер Андрій Парубій висловив думку, що комітет має повернути подання про згоду ВР на звільнення генпрокурора суб'єкту внесення і рекомендувати привести у відповідність до закону.

11 червня заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Він працює з травня 2016 року.