Депутат від БПП про відставку Луценка: сумніваюся, що буде результативне голосування

Голосування в парламенті за відставку генерального прокурора України Юрія Луценка навряд буде результативним, заявив в ефірі Радіо Свобода народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка» Вадим Денисенко.

«Я в цьому випадку вважаю, що жодне голосування результативним не буде. У цьому випадку ми говоримо про Луценка. І, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що буде результативне голосування наступного тижня з однієї простої причини. Зараз ми увійшли в закон про вибори», – сказав Денисенко в ефірі програми «Ваша Свобода».

Він прокоментував ініціативу лідерки фракції «Батьківщина» в парламенті Юлії Тимошенко про застосування процедури ad hoc, коли розгляд одного законопроєкта переривають для вирішення інших питань.

«У принципі це неможливо згідно з українським законодавством. Говорити за якісь відставки наступного сесійного тижня… Я дуже сумніваюся. І, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що буде 226 голосів під процедуру ad hoc», – розповів Денисенко.

11 червня заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Він працює з травня 2016 року.