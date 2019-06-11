Зеленський підписав подання про звільнення Луценка з посади генпрокурора – заступник голови АП

Президент України Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, повідомив заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

«Ця людина здійснює процесуальні функції, відповідно, повинна мати як юридичну освіту, так і відповідний досвід у сфері права. Відповідно, Луценко такого досвіду немає, і президент вносить подання про звільнення Луценка з посади генерального прокурора», – повідомив Рябошапка.

За його словами, таке рішення ухвалене попри зміни до «Закону про прокуратуру», за якими генпрокурор не повинен мати юридичну освіту.

«Інші норми закону про прокуратуру говорять про те, що прокурором ГПУ може бути лише людина, яка має юридичну освіту», – додав Рябошапка.

Генпрокурор Юрій Луценко поки не коментував таке рішення.

6 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що не бачить «ані юридичних, ані моральних підстав» для своєї відставки, проте готовий до неї. Луценко додав, що закон України «Про прокуратуру» передбачає зміну генпрокурора у двох випадках: коли той сам хоче піти у відставку або коли парламент його звільняє.

Юрій Луценко перебуває на посаді генпрокурора України з травня 2016 року.