ГПУ відкрила 3 справи після заяв Зеленського та Кучми – Луценко

Генеральна прокуратура України відкрила три кримінальні провадження після заяв президента Володимира Зеленського та другого президента, представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми, повідомив очільник ГПУ Юрій Луценко у своєму відеозверненні.

«Сьогодні я особисто зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом про підготовку до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинених за попередньою змовою групою осіб – це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями», – сказав Луценко у відеозверненні, яке оприлюднене у Facebook.

Він додав, що ще одне провадження відкрите за фактом підготовки до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період проведення антитерористичної операції.

«І ще одна справа – за фактом державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України», – розповів Луценко.

5 червня вперше за півтора місяця відбулося засідання Тристороннього контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Леонід Кучма виступив із пропозицією зняти економічну блокаду з непідконтрольних Києву районів Донбасу. Також він запропонував прописати в домовленостях щодо тиші на Донбасі заборону на вогонь у відповідь та заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків.

Наступного дня екс-президент уточнив, що українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів.

7 червня у зв’язку із обстрілами на Донбасі Адміністрація президента повідомила, що Зеленський заявив «про втрату Росією контролю над найманцями». Він висловив сподівання, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами.