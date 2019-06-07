«Це що, делегування суверенітету?» – реакції соцмереж на заяву Зеленського щодо обстрілів на Донбасі

Останнім часом щодня надходять повідомлення з фронту про загибель і поранення українських воїнів на Донбасі. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про численні обстріли, зокрема, й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Президент України Володимир Зеленський 7 червня відреагував на загострення ситуації у зоні бойових дій на офіційній сторінці Адміністрації президента у мережі Facebook. Зокрема, він висловив сподівання, що «російська сторона відновить контроль над підрозділами». На це бурхливо відреагували соціальні мережі. Радіо Свобода зробило огляд цих реакцій.

Вранці 7 червня штаб Операції об’єднаних сил повідомив спершу про чотирьох загиблих внаслідок обстрілів військових Збройних сил України. Згодом штаб оновив дані, повідомляючи про двох вбитих, чотирьох поранених і чотирьох травмованих військових. Радіо Свобода звернулося до прес-служби штабу з проханням уточнити дані.

Що сказав президент Володимир Зеленський?

​На загострення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі відреагував 7 червня і президент України Володимир Зеленський. Він висловив думку, що це «свідчить про втрату Росією контролю над найманцями».

«Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям.

Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації

«Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною», – заявив президент.

Під цим постом прес-служби Адміністрації президента протягом двох годин після публікації з'явилися понад тисячу коментарів, серед них багато критичних.

Що саме обурило деяких користувачів соцмереж?

Критика висловлювань президента стосується тез Зеленського про «про втрату Росією контролю над найманцями» і «сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами»​.

Найбільшу кількість лайків серед коментарів отримали, зокрема, наступні:

Валерій Прозапас «Обстріли проводять за вказівками з РФ, а не всупереч їм.Відмазування Кремля не зараховано».

Rudenko Yury «якщо РФ перестане забезпечувати свої 1 і 2й армійські корпуси (ДНР і ЛНР відповідно) снарядами і паливом, то війна закінчиться автоматично. Якщо РФ виведе з території сходу України ці підрозділи - то війна скінчиться автоматично. РФ не "контролює" бойовиків, бойовики - це і є армія РФ. І не слід робити вигляд, нібито Росія є миротворцем на Донбасі. РФ – є причиною війни».

Владислав Слободяник «обстріли ... свідчать про втрату Росією контролю над найманцями!!!??? здається, комусь час або до Кривого Рогу повертатися, або до Ростова».​

Владислав Слободяник «обстріли ... свідчать про втрату Росією контролю над найманцями!!!??? здається, комусь час або до Кривого Рогу повертатися, або до Ростова».​ Anton Senenko «Відновити контроль?" То запросіть путіна на Донбас, хай покерує. Відновить контроль. Там на Банковій допомога не потрібна?»

Анжеліка Рудницька «Божевілля!!! Ви хоч усвідомлюєте, що пишете? І війну перетворюєте у фарс?

Вимагаю від президента захистити нашу країну від агресора, а не вмовляти його відновити контроль над терористами.

Ганьба і пекучий біль»

Реакції народних депутатів та діячів

Народний депутат України Тетерук Андрій «Виправдовувати агресію Росії, пояснюючи втратою контролю над «найманцями» це тупо. Керуйтеся прямою нормою діючого Закону України, в якому, зокрема, йдеться про те, що «беручи до уваги, що Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України»(с) За все, що відбувається на окупованих територіях, відповідає виключно Росія, як країна-агресор, і ніхто інший!»

Віце-голова Верховної Ради Ірина Геращенко:«Адміністрація президента України в своєму офіційному повідомленні знімає відповідальність з Росії за вбивство українських солдатів. Відкрию « таємницю» – в РФ є повний контроль над так званою «владою» так званих ОРДЛО й 400км українського кордону».

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе:«Якщо Президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що Росія у заяві Президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін. Ось де треба негайне службове розслідування, якщо хтось наважився порадити сказати таке Президентові. Пояснення Глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме»

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович: «Президент України сподівається на відновлення Росією контролю над проросійськими терористами на українській території! Це що делегування суверенітету? Далі буде «Путін ввєді войска»?

Позитивні реакції

Є і позитивні реакції користувачів соціальних мереж на заяву президента Зеленського.

Здебільшого, вони стосуються фрази:« Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації».

Цю тезу сприймають, як відповідь президента України на пропозицію Леоніда Кучми, голови української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську, прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь». Такі слова Кучми процитував на своїй сторінці сайт Адміністрації президента за підсумками зустрічі ТКГ у білоруській столиці 5 червня.

Пізніше Кучма уточнив, що українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів.

Також коментатори, які позитивно сприйняли заяву Володимира Зеленського, не розуміють обурення інших:

Алексей Верескун «А що бойовики діють самостійно? Чи може ви серед них і краще знаєте що діється?»​

Оксана Астапович «Да нет росс.войск,ну хватит в это верить .Если бы были росс.войска,это давно уже б закончилось.Если ВСУ не угомонится,если не перестанет начинать первыми обстрелы,убивать жителей, разрушать дома, школы,то можете потерять Донбасс.Россия может его забрать».

Що відбувається на фронті?

Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє, що з початку червня проросійські сили нарощують озброєння на кількість живої сили поблизу лінії розмежування.

СККК, зокрема, тільки на Луганщині зафіксував:

01 червня безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявив 2 міномети 2Б11 «Сані» калібру 120 мм поблизу населеного пункту Сентянівка на захід від Луганська.

02 червня, на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено наявність дев'яти реактивних систем залпового вогню на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ, що на південний захід від Луганська. Також було зафіксовано озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння.

02 червня СММ ОБСЄ виявлено присутність 24 танків, 3 зенітних ракетних комплексів на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, 10 танків, 7 самохідних та 13 буксируваних гаубиць на полігоні біля Міусинська. Крім того, зафіксовано 21 танк на полігоні біля населеного пункту Круглик на південний захід від Луганська.

Протягом 03 червня БПЛА СММ виявив одну самохідну гаубицю 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм, 18 буксируваних гаубиць 2А65 «Мста-Б» калібру 152 мм, а також 2A36 «Гіацинт-Б» калібру 152 мм — 8 одиниць і один бронетранспортер МТ-ЛБ зі встановленою на ньому туреллю самохідної артилерійської гармати 2С9 «Нона-С» калібру 120 мм поблизу населеного пункту Хрустальний на південний захід від Луганська.

Кількість обстрілів зростає по усій лінії розмежування. А заборона давати відповідь і втрата бойових побратимів деморалізує бійців – кажуть на лінії вогню кореспонденту Радіо Свобода.

Про події минулої доби ( ніч з 6 на 7 червня) розповів відомий волонтер Роман Доник. На його думку, військові загинули через категоричний наказ про припинення вогню

«Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь. Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения. Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных».

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Радіо Свобода намагається дізнатися точну кількість загиблих у зоні бойових дій з початку 2019 року. Чекаємо відповіді на інформаційні запити, направлені до Генштабу ЗСУ та ООС.