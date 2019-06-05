Ми приїхали з дорожньою картою від президента – Кучма після засідання у Мінську

У Мінську вперше за півтора місяці відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як заявив журналістам за підсумками засідання голова української делегації Леонід Кучма, усі засідання робочих підгруп пройшли у конструктивному руслі і учасники не доповідали про принципові розбіжності.

«Тон дискусії був зовсім інший, ніж досі. Це мене радує. Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Це насамперед. Президент, дійсно, хоче, щоб був мир у тому регіоні. З відповідним наказом я сюди приїхав і на засіданні ТКГ висловив ті побажання, які я почув від президента, і які я знаю добре сам. Усі почули, що українська сторона хоче вирішувати ці проблеми», – сказав Кучма.

Він зазначив, що всі учасники засідання ТКГ «хотіли знайти рішення».

«А проблеми старі, тільки за цей час вони стали більш болісними», – додав він.

Такими проблемами, за словами Кучми, є припинення вогню та обмін полоненими. Сьогодні також обговорювалася доля полонених моряків, додав він.

Щодо режиму тиші, то сторони домовилися розписати механізми, щоб його забезпечити, і щоб під обстріли не потрапляли громадськи об'єкти. Пропозиції на цю тему домовилися підготувати до 19 червня. Щодо безпеки у Станиці Луганській, то домовилися оголосити режим тиші там – з 10 червня.

У Мінську 5 червня відбулося перше після зміни влади в Україні засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Українську делегацію на цій зустрічі очолив другий президент України Леонід Кучма, який повернувся до роботи в Мінській групі після паузи тривалістю вісім місяців. У гуманітарній підгрупі, яка обговорює зазвичай звільнення полонених, Україну представила екс-омбудсмен Валерія Лутковська, яка також має досвід роботи в Тристоронній контактній групі.

Президент України Володимир Зеленський 4 червня в Брюсселі анонсував участь у засіданні ТКГ новопризначеного начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.