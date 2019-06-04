Геращенко привітала свою наступницю в гуманітарній підгрупі в Мінську

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає правильним кроком призначення Валерії Лутковської на посаду представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи.

«Я вітаю це призначення, пані Лутковська як омбудсмен була свого часу нами залучена як експерт до групи, ми разом працювали над верифікацією ув‘язнених і готували останні звільнення. Вона професіонал, і я щиро бажаю мінській групі і їй особисто удачі. Особливо в питаннях безпеки і розблокування питання звільнення заручників», – написала Геращенко у Facebook 3 червня.

Сама Лутковська підтвердила своє призначення на посаду представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в коментарі Громадському радіо.

Валерія Лутковська з 24 квітня 2012 року до 28 квітня 2017 року обіймала посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Нині вона є програмною директоркою Українського інституту з прав людини.

Президент України Володимир Зеленський також 3 червня оголосив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Київ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює в столиці Білорусі Мінську.