Радіо Свобода Daily: Зеленський повернув Кучму в Мінський процес

Навіщо Пінчук їздив до Зеленського?

Увечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє журналіст «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач.

Близько 19-ї години вечора п’ятниці автомобіль олігарха виїхав із бокових воріт АП, біля яких на нього чекала автівка супроводу.

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У Володимира Зеленського пояснили, що олігарх Віктор Пінчук 31 травня приїжджав до Адміністрації президента із екс-президентом України Леонідом Кучмою для консультацій щодо повернення останнього до мінського процесу.

Зеленський повернув Кучму в Мінський процес

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Київ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює в столиці Білорусі Мінську.

«Ми обмінялися думками, що в першу чергу треба робити. Проблема безпеки – одне з головних питань», – сказав Леонід Кучма. За його словами, вже є пропозиції, які можуть допомогти активізувати Мінський процес.

Керівник української частини Тристоронньої контактної групи також зазначив, що є питання, що потребують законодавчого врегулювання з боку України. Крім того, Леонід Кучма зауважив, що українська сторона ініціюватиме припинення бойових дій на час жнив.

Переяслав-Хмельницький: помер поранений внаслідок стрілянини п’ятирічний хлопчик

П’ятирічний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські, помер 3 червня, повідомили в Державному бюро розслідувань.

«Так, на жаль, є така інформація», – сказав у коментарі Радіо Свобода представник ДБР.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що за фактом загибелі 5-річного хлопчика двом поліцейським 4 червня буде оголошена підозра з перекваліфікацією «умисне вбивство».

Україна проти Росії в Гаазі

В Міжнародному суді ООН в Гаазі розпочався черговий раунд слухань у справі «Україна проти Російської Федерації», який триватиме цього тижня. Свої аргументи в перший день слухань представила Росія, а також вона матиме ще один день – четвер. У вівторок і п’ятницю висловити свої аргументи матиме змогу Україна. Нині в Суді концентруються на тому, чи підпадають справи про фінансування конфлікту на Донбасі та утиски прав етнічних громад – насамперед кримських татар на анексованому півострові – під юрисдикцію Міжнародного суду ООН, який був створений в 1946 році і котрий вирішує суперечки між державами. Україна доводить, що дії Росії підпадають під дію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Детальніше читайте у матеріалі.

Суперечки навколо Жукова

В Українському інституті національної пам’яті заявили про відсутність будь-якої правової колізії з демонтажем у Харкові пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову, про яку від імені президента Володимира Зеленського заявила його речниця Юлія Мендель.

«Тут немає ніякої колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до даної ситуації. Згідно з Законом про декомунізацію (пп. «ґ» п.4 ч.1 ст.1), символікою комуністичного режиму є, в тому числі, пам’ятники особам, які обіймали керівні посади. Жуков був першим заступником наркома оборони СРСР у 1942–44 роках та міністром оборони СРСР у 1955–57 роках, а, отже, обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму. Закон (п.6 ст. 7) вимагає демонтувати такі об’єкти. А виняток щодо діячів науки і культури, очевидно, до Жукова не має ніякого стосунку», – заявив юрист Інституту Сергій Рябенко.

Ударні безпілотники в Україні: як це працює і чи будуть вони на озброєнні?

Невеликі безпілотники, здатні нести та скидати боєприпаси або підриватися, знищуючи цілі – вже не перший рік у трендах розробки озброєнь. До прикладу, на найбільшій профільній виставці у світі – «Айдекс» – цього року показали більше ніж десяток БПЛА. Це безпілотники, збудовані за принципом літаків, гвинтокрилів, а також дрони-«камікадзе» із тривалістю польоту від півгодини до кількох годин і корисним навантаженням від одного до кількох десятків кілограмів.

Читайте про це в матеріалі наших колег із проекту «Донбас реалії»

Чому в Києві нашестя метеликів?

Метелики, великі скупчення яких останніми днями помічали у Києві, є представниками виду сонцевиків будякових і мігрують на північ, повідомили в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Цей вид поширений по всій території України, також відомий під назвою «чортополохівка».

«Під час міграції швидкість переміщення метеликів може сягати до 50 кілометрів на годину, і за добу пролітають до 500 км! Виявляється, що ці метелики пролітають гігантські відстані і зимують десь на півночі Африки або на Близькому Сході, де відкладають яйця, і на цьому річний життєвий політ метеликів закінчується», – повідомляють у міністерстві.

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