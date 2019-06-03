Зеленський повернув Кучму в Мінський процес

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Київ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює в столиці Білорусі Мінську.

Про це за підсумками зустрічі Зеленського з членами української делегації Тристоронньої контактної групи повідомив 3 червня офіційний сайт президента.

«Глава держави представив очільника української делегації групи – президента України в 1994–2005 роках Леоніда Кучму. Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014–2018 роках. За цей час у Донецькій і Луганській областях вдалося зупинити повномасштабні бойові дії, повернути з полону понад 3 тисячі українських військових і цивільних, почати відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу», – ідеться в повідомленні.

«Ми обмінялися думками, що в першу чергу треба робити. Проблема безпеки – одне з головних питань», – сказав Леонід Кучма. За його словами, вже є пропозиції, які можуть допомогти активізувати Мінський процес.

Керівник української частини Тристоронньої контактної групи також зазначив, що є питання, що потребують законодавчого врегулювання з боку України. Крім того, Леонід Кучма зауважив, що українська сторона ініціюватиме припинення бойових дій на час жнив.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.