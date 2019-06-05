Зеленський: загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську

Президент України Володимир Зеленський прокоментував посилення бойових дій на Донбасі та загибель там трьох українських військових.

«Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Я співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії», – мовиться в повідомленні.

Зеленський додав, що сьогодні має намір обговорити загострення ситуації на сході України з європейськими колегами, а «українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили».

Як повідомили у штабі ООС, у зоні бойових дій на Донбасі за добу 4 червня загинули двоє українських військових, ще один боєць ЗСУ був убитий у перші години 5 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із обох боків, майже 30 тисяч – поранені.