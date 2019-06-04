Один військовий поранений з початку доби на Донбасі – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що з початку доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі поранень зазнав один військовослужбовець Збройних сил України.

Повідомляється, від початку доби підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню, при цьому один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів.

«Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі вранці мечеті, розташованої на північній околиці окупованого Донецька. Бойовики угруповання «ЛНР» про обстріли окупованих територій Луганщини з боку ЗСУ 4 червня не повідомляють.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.