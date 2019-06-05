На Донбасі загинули троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 4 червня загинули двоє українських військових, ще один боєць ЗСУ був убитий у перші години 5 червня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Також троє українських військових зазнали поранень упродовж минулої доби, йдеться в ранковому зведенні.

За цими даними, 4 червня підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Ще чотири обстріли з боку бойовиків зафіксовані після початку доби 5 червня.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 4 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із обох боків, майже 30 тисяч – поранені.