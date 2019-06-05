Україну в Мінську вперше представлять призначенці Зеленського

У Мінську 5 червня відбудеться перше після зміни влади в Україні засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Українську делегацію на цій зустрічі очолюватиме другий президент України Леонід Кучма, який повертається до роботи в Мінській групі після паузи тривалістю вісім місяців.

У гуманітарній підгрупі, яка обговорює, зокрема, звільнення утримуваних осіб, Україну представить екс-омбудсмен Валерія Лутковська, яка також має досвід роботи в Тристоронній контактній групі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив 4 червня в Брюсселі, що новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак 5 червня візьме участь у засіданні ТКГ.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі в середу в Мінську обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими, повідомив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Брюсселі.

«Завтра в Мінську обговоримо, по-перше, припинення вогню, обмін полоненими», – заявив Зеленський, додавши, що Україна активно працюватиме над гуманітарним напрямом, а також економічними питаннями.

Президент України Володимир Зеленський оголосив 3 червня, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Київ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює в столиці Білорусі Мінську.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.