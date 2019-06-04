ТКГ у середу обговорить питання припинення вогню на Донбасі та обмін полоненими – Зеленський у Брюсселі

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі в середу в Мінську обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими, повідомив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Брюсселі.

«Завтра в Мінську обговоримо, по-перше, припинення вогню, обмін полоненими», – заявив Зеленський, додавши, що Україна активно працюватиме над гуманітарним напрямом, а також економічними питаннями.

Зеленський повідомив, що новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак у середу, 5 червня, візьме участь у першому після оновлення складу української делегації засіданні ТКГ.

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав прагнення президента України Володимира Зеленського домогтися миру на Донбасі.

«Члени НАТО з нетерпінням очікують вашої оцінки конфлікту на сході України. Ми бачимо, що понад 13 тисяч людей загинули. І я вітаю вашу відданість закінчити конфлікт. Тому що український народ заслуговує миру», – сказав Столтенберґ.

Володимир Зеленський 4-5 червня перебуває з візитом у Брюсселі, де відвідує інституції ЄС і НАТО і має заплановані зустрічі з партнерами України у ЄС і Альянсі.