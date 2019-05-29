В адміністрації Зеленського підтверджують його візит у Брюссель

Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня поїде з робочим візитом до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі, повідомляє прес-служба голови держави.

«Заплановані зустрічі глави держави з президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, а також іншими високопосадовцями європейських і євроатлантичних структур», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі Зеленського додали, що він має намір поінформувати партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорити шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, а також обмінятися думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

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Напередодні про планований візит Зеленського в Брюссель Радіо Свобода повідомили дипломатичні джерела у Києві та Брюсселі.

Володимир Зеленський офіційно став президентом України 20 травня, склавши присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.