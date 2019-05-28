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28 Травень 2019, Київ 18:41
Новини | Політика

Володимир Зеленський летить до Брюсселя наступного тижня – джерела

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Брюссель наступного тижня. Як повідомили Радіо Свобода дипломатичні джерела у Києві та Брюсселі, візит відбудеться 4 червня.

Очікується, що під час візиту Зеленський зустрінеться із керівниками ЄС, зокрема головою Європейської ради Дональдом Туском та головою Єврокомісії Жан Клодом Юнкером.

Крім того, серед планованих у Володимира Зеленського бесід – зустріч в штаб-квартирі НАТО із генеральний секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом і спільна за підсумками зустрічі прес-конференція.

В Адміністрації президента України поки не надають публічних коментарів чи анонсу поїздки Зеленського до Брюсселя.

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Володимир Зеленський офіційно став президентом України 20 травня, склавши присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.

У квітні він здобув перемогу в другому турі виборів президента, отримавши 73,22% голосів. П'ятий президент України Петро Порошенко мав 24,45%.

Повноваження президента тривають упродовж п’яти років.

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