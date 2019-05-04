Радіо Свобода Daily: Команда Зеленського «справила добре враження» в Брюсселі

Розпочнемо сьогодні огляд з коротких новин:

У Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації новообраного президента України 19 травня 2019 року.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висловила стурбованість через суди щодо де-націоналізації «Приватбанку».

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про делегацію України для участі у слуханнях у справах України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів». Цей документ визначає, хто представлятиме Київ у Міжнародному трибуналі з морського права.

Група депутатів парламенту Молдови вимагає від молдовського прем'єр-міністра Павла Філіпа прозвітувати щодо його листа до українського президента Петра Порошенка, який став формальним приводом для зняття санкцій з «Молдовського металургійного заводу» – одного з найбільших платників податків у невизнаній «Придністровській Молдовській республіці».

Акторка Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк у серіалі «Гра престолів», вийшла заміж у сукні від української дизайнерки Світлани Бевзи.

Команда Зеленського в Брюсселі

Представники команди новообраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка провели перші переговори в Брюсселі з представниками Євросоюзу. 3 травня вони зустрілися із радниками голів Єврокомісії та Європейської ради, а напередодні виступили перед послами країн ЄС у Комітеті з питань політики та безпеки. Як стало відомо Радіо Свобода з джерел у дипломатичних колах, посли поставили представникам новообраного президента України багато детальних запитань. Чимало з них стосувалися ситуації на сході України та майбутньої політики щодо Росії. «Відповіді здалися розважливими. Було трохи дивно розпитувати їх лише через тиждень на посаді, але вони справили хороше враження. Вони говорили правильні речі про Росію та Донбас», – розповів Радіо Свобода один із учасників зустрічі. А детальніше про переговори читайте за посиланням.

Коломойський про «громадянську війну»

На Донбасі триває «громадянська війна», заявив бізнесмен Ігор Коломойський в одному з останніх інтерв’ю. На початку російської збройної агресії Коломойський демонструва патріотизм із корисливих мотивів, а нині – він не виключає співпраці з проросійськими силами після парламентських виборів, стверджують експерти та представники громадянського суспільства, думки яких зібрало Радіо Свобода. Якщо чинні урядовці вже розкритикували таку позицію бізнесмена, то обраний президент, комік та бізнес-партнер Коломойського Володимир Зеленський та його оточення не поспішають з реакцією.​ Детальніше – за лінком.

Кір у світі

Із початку року в Україні на кір захворіли понад 43 тисячі людей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я станом на 30 квітня 2019 року. За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Україна очолила десятку країн, де у 2018 році було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання на кір. Чи дійсно спалах цієї хвороби охопив тільки Україну, що відбувається у світі та як на зафіксовані випадки реагують в інших країнах, з’ясовувала наша журналістка.

Eva.Stories

У соціальній мережі Instagram акаунт Eva.Stories публікує історію життя 13-річної Єви Гейман, зняту у Львові. Ця угорська дівчинка єврейського походження загинула в нацистському концтаборі Аушвіц-Біркенау в 1944 році. Історія ґрунтується на щоденнику, який вела Єва під час Другої світової війни. Мама Єви, якій вдалося вижити, знайшла щоденник і через кілька десятиліть опублікувала його. Автори акаунту в Instagram розповідають, як Єва жила до нацистського панування в Угорщині, потім показане її існування в єврейському гетто і шлях до табору смерті. Останній запис у щоденнику Єви датований 30 травня 1944 року, день її смерті – 17 жовтня того ж року.

Стипендіальна програма імені Вацлава Гавела для журналістів

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та Міністерство закордонних справ Чехії приймають заявки для участі в стипендіальній програмі імені Вацлава Гавела для журналістів на 2019/2020 роки.

Мета програми полягає в тому, щоб допомогти журналістам із країн, у яких бракує свободи преси, реалізуватися з дотриманням професійних стандартів. Програма ґрунтується на вірі колишнього президента Чехії Вацлава Гавела у визначальну роль журналістики в опорі тиранії. Крім Радіо Свобода та МЗС Чехії, програму підтримує також Фонд Дагмар та Вацлава Гавелів VIZE97.

Учасниками можуть стати журналісти з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та Росії. Більше про програму та умови участі тут.

Дійте та не сумнівайтеся у власних силах!

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