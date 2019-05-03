Команда Зеленського «справила добре враження» в Брюсселі, представивши програму реформ

Представники команди обраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка проводять перші переговори у столиці Європейського Союзу. Сьогодні вони зустрічаються із радниками голів Єврокомісії та Європейської ради, а напередодні виступили перед послами країн ЄС у Комітеті з питань політики та безпеки.

«Ми представили там програму і перші кроки новообраного президента Володимира Зеленського – як ми будемо відповідати на виклики, які стоять перед країною», – заявив на брифінгу радник новообраного президента з міжнародних відносин, економіки, фінансової і банківської політики Олександр Данилюк.

Зустріч у Комітеті з питань політики та безпеки тривала дві години. Як повідомляють джерела Радіо Свобода, представники Зеленського говорили про продовження судової реформи, боротьбу з корупцією, ринок землі, демонополізацію енергетичного ринку та деолігархізацію економіки, реформи у секторі безпеки.

У розмові з Радіо Свобода Олександр Данилюк сказав, що європейським партнерам повідомили все те, про говорили в Україні і припускати, що про плани майбутнього президента Зеленського у Брюсселі дізнаються раніше, ніж в Україні, було б неправильно.

«Нічого нового ми тут не говорили. Просто було багато детальних питань, тому що європейці нам допомагають у цих реформах», – заявив він у коментарі Радіо Свобода.

«Люди, які раніше працювали з Україною, теж хочуть почути від команди нового президента, що є у цій адженді (порядку денному, – ред.) реформ Володимира Зеленського, які першочергові кроки», – додав радник Зеленського з питань правоохоронної та антикорупційної політики Руслан Рябошапка.

Заступник Генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Європейської Комісії Катаріна Матернова повідомила про зустріч на своєму акаунті в мережі Twiiter, назвавши той факт, що зустріч відбулася, «чудовим».

Як стало відомо Радіо Свобода з джерел у дипломатичних колах, посли поставили представникам обраного президента України багато детальних запитань. Чимало з них стосувалися ситуації на сході України та майбутньої політики по відношенню до Росії.

«Відповіді здалися розважливими. Було трохи дивно розпитувати їх лише через тиждень на посаді, але вони справили хороше враження. Вони говорили правильні речі про Росію та Донбас», – розповів Радіо Свобода один із учасників зустрічі.

Те, що радники Зеленського справили приємне враження в Брюсселі, підтвердив і інший учасник зустрічі. «Виступати публічно українцям вдається дуже добре. Фактично, це в них у крові», – заявив він Радіо Свобода на умовах анонімності.

Разом з тим, у Європейському союзі сказали, що чекають від Києва конкретних дій та кадрових призначень.

Голова Європейської ради Дональд Туск був одним з перших світових лідерів, хто привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні і запевнив його в підтримці України з боку Євросоюзу.

«Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні», – написав Туск у Twitter 23 квітня.

Також Голова Європейської ради Дональд Туск 22 квітня написав спільного листа з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, в якому лідери ЄС запевнили новообраного президента України у своїй підтримці.

«Як президент України, ви можете розраховувати на потужну підтримку ЄС на шляху реформ, включаючи реалізацію верховенства права, боротьбу з корупцією, збереження макрофінансової стабільності та здійснення значущої реформи енергетичного сектору, – мовиться у листі. – Ми твердо віримо, що подальше впровадження Угоди про асоціацію ЄС та України включно з глибокою та всеохопною зоною вільної торгівлі може бути важливим інструментом у цьому».

Вони також наголосили, що Україна і її новий президент можуть «розраховувати на подальшу і стабільну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України з боку ЄС».