Eva.Stories: в Instagram публікують зняту у Львові історію дівчинки, загиблої в Освенцимі

У соціальній мережі Instagram акаунт Eva.Stories публікує історію життя 13-річної Єви Гейман, зняту у Львові. Ця угорська дівчинка єврейського походження загинула в Освенцимі в 1944 році.

Історія ґрунтується на щоденнику, який вела Єва під час Другої світової війни. Мама Єви, якій вдалося вижити, знайшла щоденник і через кілька десятиліть опублікувала його. Автори акаунту в Instagram розповідають, як Єва жила до нацистського панування в Угорщині, потім показане її існування в єврейському гетто і шлях до табору смерті. Останній запис у щоденнику Єви датований 30 травня 1944 року, день її смерті – 17 жовтня того ж року.

Проект створили ізраїльський бізнесмен Маті Кохаві і його дочка Майя. Вони прочитали кількадесят щоденників підлітків часів Голокосту, перш ніж обрати один із них для публікації в Instagram.

«Пам’ять про Голокост за межами Ізраїлю зникає. Ми подумали: а зробімо щось справді вибухове. Ми знайшли журнал і сказали: «Припустімо, що замість ручки і паперу Єва мала смартфон і документувала, що з нею відбувається. Так ми помістили смартфон у 1944 рік», – розповів Кохаві американському виданню The New York Times.

Короткі відеосюжети про життя Єви були зняті у Львові впродовж трьох тижнів, участь у мінісеріалі взяли близько 400 людей.