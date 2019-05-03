Радіо Свобода та МЗС Чехії оголошують стипендіальну програму імені Вацлава Гавела для журналістів

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та Міністерство закордонних справ Чехії приймають заявки для участі в стипендіальній програмі імені Вацлава Гавела для журналістів на 2019/2020 роки.

Мета програми полягає в тому, щоб допомогти журналістам із країн, у яких бракує свободи преси, реалізуватися з дотриманням професійних стандартів. Програма ґрунтується на вірі колишнього президента Чехії Вацлава Гавела в визначальну роль журналістики в опорі тиранії. Крім Радіо Свобода та МЗС Чехії, програму підтримує також Фонд Дагмар та Вацлава Гавелів VIZE97.

Учасниками можуть стати журналісти з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та Росії.

Участь у програмі триватиме приблизно вісім місяців. Стипендіатів спершу на два тижні спрямують до місцевого бюро Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, де вони отримають уявлення про місцеву роль і редакційну практику Радіо Свобода і познайомляться з колегами. Наступні півроку стипендіати проведуть у штаб-квартирі у Празі, де у своїй мовній редакції навчатимуться в процесі спільної роботи з досвідченими професіоналами Радіо Свобода. Після перебування в столиці Чехії стипендіати повернуться до бюро у своїй країні, де продовжать роботу ще протягом місяця.

Очікується, що після цієї програми стипендіати покращать свої журналістські навички, розширять професійний кругозір і поглиблять розуміння проблем і завдань, з якими стикається їхня країна. Також вони краще зрозуміють роль незалежних ЗМІ у своєму регіоні.

Стипендіальна програма триватиме 8 місяців, орієнтовно з 18 листопада 2019 року до 26 червня 2020 року. На час програми переможець отримуватиме щомісячну стипендію – розмір відповідатиме шкалі заробітної плати конкретного бюро. Також покриватимуться кошти на дорогу і проживання для поїздки в Прагу. Тим стипендіатам, які будуть змушені переїхати до столиці, щоб працювати в місцевому бюро, можуть тимчасово надати корпоративну квартиру.

Всі необхідні для подачі заявки матеріали потрібно надіслати англійською мовою до 2 червня за формою, доступною за цим посиланням.