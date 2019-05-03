У Молдові депутати вимагають пояснень щодо листа Порошенку про зняття санкції із заводу в «ПМР» після розслідування «Схем» і RISE

Група депутатів парламенту Молдови вимагає від молдовського прем'єр-міністра Павла Філіпа прозвітувати щодо його листа до українського президента Петра Порошенка, який став формальним приводом для зняття санкцій з «Молдовського металургійного заводу» – одного з найбільших платників податків у невизнаній «Придністровській Молдовській республіці».

Напередодні цей лист був оприлюднений у транскордонному розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») і центру розслідувань RISE. Moldova «Брухт для Придністров'я». Журналісти виявили, що через тиждень після надходження цього листа до Адміністрації президента «ММЗ» був виключений із санкційного списку – за прямою вказівкою з Банкової. Також розслідувачі вказали на те, що лист міг з'явитися в результаті прямих домовленостей з президентом Порошенком та молдовським олігархом Владом Плахотнюком, який називає українського президента «давнім другом».

А, зокрема, прем'єр-міністр Філіп також є віце-президентом «Демократичної партії Молдови», очолюваної Плахотнюком і, схоже, має із ним доволі тісні взаємовідносини.

«У випадку із заводом у «ПМР», схоже, спрацювала «давня дружба», про яку каже сам Плахотнюк, між на той момент офіційним лідером України та неофіційним лідером Молдови – і відкрила шлях до прямого постачання брухту на раніше підсанкційний завод у невизнаній республіці у Придністров’ї», – йдеться у розслідуванні.

​В офіційному зверненні вісьмох молдовських парламентарів, зареєстрованому 3 травня, йдеться: «Який юридичний режим «ММЗ», відповідно до законодавства Молдови, що гарантує вивід заводу з-під санкцій воюючої країни? Якою є політика уряду [Молдови – ред.] щодо економічних агентів із сепаратистського регіону, що акумулює астрономічні борги близько 7 мільярдів доларів в акціонерному товаристві, у якому уряд Республіки Молдова є міноритарним акціонером, тобто вирішує не захищати інтереси [держави – ред]?» – так депутати відреагували на розслідування «Схем» та RISE.

Окремо парламентарі попросили розібратися із тим, хто є бенефіціаром фірми Novastal prim, яка постачала український брухт на металургійний завод в той момент, поки на нього були накладені санкції. Адже журналісти також встановили, що поки підприємство, яке платить великі податки в бюджет сепаратистського регіону, не мало можливості торгувати з Україною, компанія Novastal prim допомогла налагодити туди постачання металобрухту – що не заперечив директор цієї фірми, яка виявилася опосередковано пов’язана із найбільшим молдовським олігархом та лідером «Демократичної партії Молдови» Владом Плахотнюком.

У свою чергу очільник найбільшої опозиційної партії Молдови Андрей Нестасе заявив, що «хотів би побачити реакцію європейських інституцій на оприлюднені в розслідуванні факти щодо ролі прем’єр-міністра Молдови Філіпа в знятті санкцій щодо «ММЗ».

Раніше «Схеми» і RISE. Moldova розповіли, що напередодні першого туру виборів президент України Петро Порошенко погодив зняття санкцій з «Молдовського металургійного заводу» («ММЗ») – на прохання прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа, ставленика молдовського олігарха Влада Плахотнюка, який, як встановили журналісти, опосередковано пов’язаний з роботою цього підприємства, і який, як він сам визнавав, є давнім знайомим самого Петра Порошенка. У листі від 7 березня 2019 року Філіп звернувся до президента Петра Порошенка у зв’язку з «критичною ситуацією, що склалася на «ВАТ «ММЗ» з міста Рибниця, найбільшому виробнику металу в Республіці Молдова». Серед вимог:

Виключити «ММЗ» зі списку суб’єктів, що підлягають санкціям;

Зменшити вдвічі рівень експортних податків, що фактично є адміністративним бар’єром для доступу до ринку;

Припинити антидемпінгове розслідування проти «ММЗ» як необгрунтоване;

Призупинити режим індивідуального ліцензування до остаточного рішення судової інстанції (...)».

Як встановили журналісти, 11 березня документ потрапив до МЗС України. Наступного дня міністерство розіслало листа всім причетним українським органам: Адміністрації президента, Кабінету Міністрів, Апарату РНБО, Мінекономрозвитку та посольству України в Молдові. В Адміністрації президента його зареєстрували в той же день, лист з Банкової оперативно передали в СБУ.

Сам Павел Філіп говорити про свій лист не захотів.

​«Ви писали цей лист? З приводу санкцій «ММЗ»​?», – поцікавились журналісти RISE Moldova після публічного заходу за його участі.

«Поговоримо іншим разом», – коротко відповів молдовський прем’єр.

На повторне запитання журналістів про те, чи підписував Філіп такий лист та чому взагалі виступає за зняття санкцій з підприємства, яке розташоване на непідконтрольній офіційному Кишиневу території і не платить до бюджету Молдови, голова уряду не відповів.

Лист від молдовської сторони в Україні «спрацював» рівно за тиждень – уже 19 березня РНБО ухвалило рішення вивести ВАТ «ММЗ» з-під санкцій. Президент Порошенко це рішення оперативно підписав.

Журналісти зазначають, що ЗМІ України та Молдови неодноразово писали про дружні стосунки та партнерство Петра Порошенка та Влада Плахотнюка. До того ж, сам Плахотнюк називав Порошенка «старим другом», коли той відвідував презентацію одного з проектів фонду олігарха у 2014-му році вже у статусі президента.

«Плахотнюка в цій країні називають найбільшим олігархом та чи не найвпливовішою людиною республіки, а Порошенко у минулому мав бізнес-інтереси в Молдові», – підкреслюють розслідувачі.

Ані Петро Порошенко, ані Влад Плахотнюк поки не відреагували на письмові запити від журналістів.