На Донбасі загинули четверо військових – штаб

Упродовж минулої доби, 6 червня, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонених Мінськими домовленостями. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї», – мовиться у повідомленні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців загинули, двоє отримали поранення. Як стверджує українська розвідка, у відповідь знищено одного бойовика.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил сім разів. Загинули двоє військових, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли з боку ЗСУ.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.