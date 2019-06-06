На Луганщині СБУ викрила спроби бойовиків вербувати мирних мешканців для розвідки проти ЗСУ

У Луганській області СБУ викрила спроби бойовиків «ЛНР» вербувати мирних мешканців, щоб ті збирали інформацію про військові склади ЗСУ, розташовані у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як зазначили у відомстві, щоб схилити до співпраці бойовики вдаються до шантажу і психологічного тиску, а також заважають перетину лінії розмежувань.

«Аналіз свідчень мешканців Луганської області, які стали об’єктом вербування з боку так званого «МГБ ЛНР», підтверджує, що бойовики намагаються за допомогою цивільного населення збирати відомості щодо розміщення арсеналів та складів паливно-мастильних матеріалів, їх охорони та можливих підходів до них. Тому особливий «інтерес» для них становлять мешканці населених пунктів, розташованих поблизу цих об’єктів», – мовиться у повідомленні.

У СБУ розповіли, щ за останні два місяці контррозвідка зафіксувала декілька фактів вербування.

«Служба безпеки України вкотре нагадує, що, відповідно до ст. 111 КК України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років», – зазначили у відомстві.

СБУ нагадує, що громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо не вчинив злочину і добровільно повідомив органам державної влади про свій зв’язок з «ворожою спецслужбою».