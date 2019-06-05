Сайдік заявив про можливе зняття економічної блокади з ОРДЛО

Під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 5 червня прозвучала пропозиція про зняття економічної блокади з непідконтрольних Києву районів Донбасу, повідомив спеціальний представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

«З такою пропозицією виступив Леонід Кучма. Це було дійсно так, і це було підтримано представниками ОРДО і ОРЛО. І це питання буде на розгляді економічної підгрупи наступного разу». Зняття блокади з непідконтрольних Києву районів, яка діє з березня 2017 року, також було б «великим прогресом», – сказав Сайдік.

Водночас представник Росії на переговорах Борис Гризлов в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що економічній підгрупі вже доручили обговорити відновлення економічних зв’язків у випадку ухвалення Києвом відповідного рішення.

«В цьому питанні Донецьк та Луганськ запропонували конкретні ініціативи. Сподіваємося, що прямий діалог Донецька, Луганська та Києва дозволить знайти взаємоприйнятні рішення в рамках роботи економічної підгрупи», – цитує представника Росії агенція «Інтерфакс».

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» повідомляється, що це їхні представники на переговорах у Мінську запропонували українській стороні почати «прямий діалог» зі зняття економічної блокади з Донбасу.

5 червня у Мінську вперше за півтора місяці відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як заявив голова української делегації Леонід Кучма, усі засідання робочих підгруп пройшли у конструктивному руслі. Наступне засідання контактної групи в Мінську заплановане на 19 червня.