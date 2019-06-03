Що про Зеленського думають на Донбасі? Радіо Свобода розпитало жителів біля лінії розмежування

Свою першу регіональну поїздку в статусі президента України Володимир Зеленський здійснив у Луганську область. Головнокомандувач ЗСУ побував на позиціях українських військових у Станиці Луганській і в місті Щастя. У той же час офіційних заяв про зустріч президента з місцевими жителями не було. Чого ж очікують від Зеленського на Донбасі? І як оцінюють перші дні його президентства? Про це «​Донбас.Реалії»​ розпитали людей по обидві сторони лінії розмежування.​

​Прифронтове селище Верхньоторецьке. Звідси до позицій бойовиків менше кілометра. На краю села – блокпост українських військових. Вздовж дороги – пасовище для корів, незважаючи на покажчики «заміновано». Місцева жінка запевняє – це усього лише «етикетки».

«Це етикетки. Якщо ми ним користуємося… Ну як це, це вони приїхали нещодавно, їх поставили, а 5 років ніхто нічого не ставив. Немає там нічого», – каже жителька Верхньоторецького.

Будинок Валентини Яківни стоїть на вулиці Миру. У жінки велике господарство, а головне багатство – корова.

«Коли сінокіс почнеться, і обстріли, уявляєте, як це важко все поєднувати? Якщо я працівників наймаю – пішли косити, а стріляють, уявляєте?!», – розповідає жінка.

Поки Валентина Яківна вела команду «Донбас.Реалії» до пасовища, вона декілька разів повторила слово «мир». Журналісти запитали у жінки, що у селі думають про нового президента України.

– Спочатку раділи, а зараз не дуже, хто його знає.

– А чому вже не надто радіють?

– Ну, тому що не особливо виконує свої обіцянки або може рано ще, не знаю. Мир, мир, мир, він сказав піде на все, щоб мир був.

«За Зеленського –​ хочеться ж змін​»​

Що таке війна на вулиці Миру добре знають і сусіди Валентини Яківни.

«Хлопці, мені 70 років, мені жити залишилося 3 дні, я вже не бачу нічого хорошого, ось «вшкварили»: побило дах, машину Дивись що з машиною!», – бідкається пенсіонер, житель Верхньоторецького.

Снаряди на подвір’я чоловіка залетіли ще у 2015 році. Грошей на відновлення у пенсіонерів немає. У цьому домі мешкало не одне покоління їхньої родини. Жінка пенсіонера нарікає – пенсія маленька, а війна – це «боже покарання»

Ось уже кілька років за цим будинком сім’я лише доглядає, а живе по сусідству.

«За Зеленського, так, хочеться ж змін. Ми ж звикли його бачити в «Кварталі» цьому і все, як-то цікаво буває й смішно, і смієшся, а також думаєш, може, команда стоїть за ним якась, серйозна, справжня, яка може виведе країну нашу куди-небудь у кращий бік», – розповідає жінка.

«Цирк поїхав, а клоуни залишилися» ​

Верхньоторецьке – досить велике селище. До списку виборців внесено понад дві тисячі людей. Згідно з даними Центрвиборчкому, у другому турі проголосувала майже тисяч людей, більшість – за Володимира Зеленського.

«Весь час був коміком, а тут президентом став, не знаю, чесно кажу. Ну в принципі в Америці теж був президент цей самий, артист, може і у цього щось вийде», – розповідає житель селища Сергій.

«Знаєте, я можу як сказати – цирк поїхав, а клоуни залишилися, все» – додає ще одна жителька селища.

«Ну ми не бачимо поки «на все готовий», вони тільки за Крим там по телевізору борються і все. Поки більше не побачили зрушень ніяких. Хто там знає, що вони хочуть, але ми не побачили нічого, як все було на місці, так і є, головне, що поки що живі-здорові», – каже мешканка Верхньоторецького Галина.

Горлівка і Зеленський

Лише за 20 кілометрів від Верхньоторецького – Горлівка. Місто під контролем незаконного угруповання «ДНР». Жваве життя у центрі різко відрізняється від ситуації на окраїні. Але навіть ті, хто живе ближче до лінії фронту, кажуть, «війна війною, а життя продовжується».

«Вчора цілий день вдома сиділи подалі від вікон. «Бахкає» з усіх боків жахливо. Діти бояться, плачуть, на вулицю не вийдеш, навіть в магазин не сходити», – розповідає горлівчанка.

«Тільки гірше стало після інавгурації, і стріляють, і стріляють, ні дня спокою», – додає ще один житель Горлівки.

«Донбас.Реалії» розпитали у мешканців Горлівки, чого чекають і як оцінюють вони перші слова і перші кроки президента Зеленського.

– Дай Бог, я йому бажаю удачі, щоб війни не було, щоб ми жили спокійно, але як президента я його якось не визнаю.

– Не вірю! Я нас зараз обстрілюють! Вже другий тиждень він вже у нас – нічого хорошого.

– Що з нього можна взяти, він ніхто.

– Ми за Росію, ми за «ДНР».

– Не вийде у нього, мені здається, що це марно.

– У нього немає своєї команди хорошої. Йти в таке місце, треба мати велику, таку сильну, згуртовану команду, щоб там і силовики були відразу, щоб він зайшов, владу зайняв, всіх раз- раз-раз, розставив і все, а так немає, нічого у нього не вийде.

– Взагалі позитивно, сподіваюся, що все-таки буде краще, ніж при Порошенку.

Візит президента на Донбас

У свою першу регіональну поїздку у статусі президента Володимир Зеленський вирушив саме на Донбас – на передові позиції українських військових. Щоправда, в офіційних повідомленнях – жодного слова про зустріч гаранта з місцевими жителями.

«Нехай приїжджає, ми його влаштуємо, нехай поживе, побуде у нас, будь ласка. Якщо закінчить (війну – ред.) – хвала йому, велике свято буде, а якщо ні, то що ж – будемо жити далі», – каже житель Верхньоторецького Сергій.

«​Сто днів дається, як-то кажуть президенту, щоб він показав, а потім... він же і сказав, що я ненадовго. ​Ми чекаємо миру, дуже чекаємо миру», –​ додає ще одна мешканкаа селища Верхньоторецьке.

У цих очікуваннях люди зазвичай не замислюються про умови миру для України загалом. Можливо, тому, що кожен з них уже заплатив свою ціну за роки війни.

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