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27 Травень 2019, Київ 19:51
Новини | Політика

Зеленський вперше як президент приїхав на передову

Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський, Луганщина, 27 травня 2019 року

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Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті, повідомляє сайт Адміністрації президента.

«Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів. У Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів. Оглянувши побутові умови, у яких перебувають захисники, Володимир Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил Олександра Сирського про ситуацію в районі бойових дій.

/**/ /**/ /**/ Володимир Зеленський під час інавгурації на посаду президента України. Київ, 20 травня 2019 року
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Володимир Зеленський прийняв командування Збройними силами України 20 травня. Це сталося у день його інавгурації на посаді президента України.

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