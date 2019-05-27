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27 Травень 2019, Київ 10:47
Донбас.Реалії

Роль Зеленського у війні з Росією: референдум і прямі переговори з Кремлем

Чи може Володимир Зеленський закінчити війну на Донбасі?

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Чи може Володимир Зеленський закінчити війну на Донбасі? В статусі президента він заявив готовий на все. Але одна справа – репутація президента, а інше національні інтереси. Чи не перетне Зеленський заради припинення вогню межу, за якою мир на умовах Росії? І чи буде референдум про домовленості з Російською Федерацією? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

20 травня. Новий президент виголошує свою інавгураційну промову.

«Заради того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюсь ухвалювати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде потрібно – я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир», – заявив Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради.

Одна, менша, частина зали аплодує, інша – спантеличена. Після паузи Володимир Зеленський додає, що за мир, але без втрати територій.

Так от тоді виникає питання – а на що ж він готовий? Що це буде – спеціальний статус Донбасу?
Олексій Гарань

«Так от тоді виникає питання – а на що ж він готовий? Що це має бути? Що це буде – спеціальний статус Донбасу? Незрозуміло: про що він збирається домовлятися з Росією. Цією невизначеністю може скористатися Росія, а наші західні партнери можуть сказати: якщо ви займаєте не дуже принципову позицію, то й ми не будемо займати принципової позиції», – каже професор політології Києво-Могилянської академії і керівник досліджень фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань.

Чого очікують від Зеленського на окупованій частині Донбасу?

Промову Володимира Зеленського слухали і на непідконтрольних Україні територіях. Журналісти «Донбас.Реалії» запитали у жителів окупованого Луганська: яких дій вони очікують від президента?

«Зеленський – добре, мені сподобалося, як він говорив. Щоб війну припинити – правильно, причому це він поставив першим, по-моєму. Тому це дуже добре, щоб війни не було», – каже жителька Луганська.

Жителька окупованого Луганська каже, що їй сподобалася інавгураційна промова Володимира Зеленського
Жителька окупованого Луганська каже, що їй сподобалася інавгураційна промова Володимира Зеленського

«Просто відвести війська, а наші нехай залишаються, охороняють нас поки. Це єдине, що поки можна зробити», – зазначив луганчанин.

«Рішення одне – треба шукати компроміси, всі країни так домовлялися», – відповів літній чоловік.

«Щоб закінчив війну. Якось, може, погодив це з нашими «президентами» або домовився б якось», – зазначив луганчанин.

Дуже хотіли б, щоб домовився якомога швидше з Росією, щоб припинити це вторгнення

«Дуже хотіли б, щоб він був впевнений, щоб домовився якомога швидше з Росією, щоб припинити це вторгнення, як сказати, цю війну», – зазначила жінка.

Як українці оцінюють переговори з Росією?

Чи повинен президент України йти на прямий діалог з ватажками підконтрольних Кремлю незаконних угруповань «ЛНР» та «ДНР»? Це запитання соціологи групи «Рейтинг» і Українського інституту соцдосліджень поставили українцям на початку травня.

Заради миру 55% респондентів на такі переговори згодні. За даними цього ж дослідження, прямі переговори з Росією підтримує 75% українців.

«Я думаю, що зараз люди цілком зрозуміли, про що ми запитували – про прямий діалог з Росією, тому що посередницькі програми, посередницькі проекти, як ми бачимо, не працюють, вони не вирішують головне питання – вогонь є, загиблі є, шляхів вирішення конфлікту немає», – каже голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка Ольга Балакірєва.

Прямі переговори з Росією можуть бути, але разом з нашими партнерами
Олексій Гарань

«Прямі переговори з Росією можуть бути, але разом з нашими партнерами. Тобто питання в тому, чи ці переговори будуть лише двосторонні, тобто зустрічаються Зеленський і Путін і про щось домовляються. Я думаю, що якщо пояснити людям, що це буде означати «кидалово» з боку Росії або що Росія скористається недосвідченістю нашого президента, то я думаю, що тоді буде дещо інакше», – вважає Олексій Гарань.

Олексій Гарань
Олексій Гарань

Питання домовленостей з Росією можуть винести на «народний референдум». Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» завив глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

«Домовленості, чи, може, основні домовленості, чи, може, спірні, домовленості щодо військового конфлікту з Росією, щодо агресії Росії, проте оці домовленості мають бути оцінені суспільством», – зазначив Богдан.

Рекомендую президенту не шукати шляхів капітуляції перед Росією
Андрій Парубій

«Рекомендую президенту і його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією», – заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.

Росія і незаконні угруповання «ЛНР» та «ДНР» згодні на мир на Донбасі в обмін на створення у складі України «автономного регіону Донбас». У квітні про це заявив проросійський політик, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук.

У вже згаданому опитуванні, яке провели на початку травня, українців також запитали – який варіант вирішення проблеми непідконтрольних територій вони бачать? Обрати запропонували з трьох варіантів. Відтак майже 40% респондентів підтримали особливий статус у складі України.

В опитуванні немає варіанту – повернення Донбасу, але на тих умовах, на яких існують інші регіони, тобто в умовах децентралізації
Олексій Гарань

«Це опитування з цими трьома відповідями складено або нефахово, або маніпулятивно. Там є ізоляція, там є автономія, і там є військовий шлях – значить абсолютно зрозуміло, що якщо ми вибираємо між цими трьома, то люди будуть схилятися до якогось компромісного варіанту. Але ще раз – там немає четвертого варіанту – повернення Донбасу, але на тих умовах, на яких існують інші регіони, тобто в умовах децентралізації», – зазначив Олексій Гарань.

У грудні схоже опитування провів Центр Разумкова. З-поміж п’яти варіантів більшість обрала якраз повернення територій на довоєнних умовах. Варіанти «більше незалежності від Києва» і «автономію» разом підтримали 22% опитаних.

За підсумками соцдосліджень та експертних оцінок у Центрі підготували доповідь про реалії та перспективи врегулювання конфлікту на Донбасі.

«І громадяни, і експерти виступають проти того, щоб Україна, наприклад, відмовилася від європейської, євроатлантичної інтеграції, що було однією з причин російсько-українського конфлікту. Не згодні, скажімо, з тим, щоб, грубо кажучи, обміняти Крим на Донбас. Вони проти того, щоб особливий статус цих територій був закріплений в Конституції», – зазначає співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.

Михайло Пашков
Михайло Пашков

Новий президент України що зміниться на Донбасі?

Не можна зараз винести питання на референдум, щодо яких немає достатнього рівня поінформованості суспільства про наслідки
Ольга Балакірєва

«Не можна, наприклад, зараз взяти і винести питання на референдум – ані про НАТО, ані про непідконтрольні території, ані про будь-які інші питання, щодо яких немає достатнього рівня поінформованості суспільства про наслідки. А перш ніж інформувати суспільство про наслідки, треба зробити оцінку цих наслідків», – наголошує Ольга Балакірєва.

Ольга Балакірєва
Ольга Балакірєва

За словами експертів, референдум – це навряд чи найближча перспектива. Та й загалом швидкого рішення по Донбасу не варто очікувати – у першу чергу через позицію Росії. Найімовірніше – збережеться статус-кво.

Це певний плацдарм для подальшої експансії на територію України. Хоча ми повинні розуміти, що Донбас не є метою Росії
Михайло Пашков

«Це певний плацдарм для подальшої експансії на територію України. Це плацдарм для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації країни. Хоча ми повинні прекрасно розуміти, що Донбас не є метою Росії. Російська мета – це в цілому Україна і далі Європа. В геополітичному плані – це переформатування існуючого порядку», – зазначає Михайло Пашков.

У Кремлі референдум про відносини з Росією прокоментував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков – мовляв, це внутрішня справа України. Сам Володимир Зеленський на зустрічі з волонтерами і колишніми військовослужбовцями ймовірне волевиявлення громадян про мирні домовленості з Російською Федерацією назвав способом з’ясувати думку суспільства, а не законодавчою ініціативою.

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