«Джерело постійного розчарування» – віцепрезидент США про війну РФ проти України

Невдачу в досягненні домовленостей про припинення війни Росії проти України назвав найбільшим розчаруванням за майже рік на посаді віцепрезидента США Джей Ді Венс.

«Російсько-українська річ була джерелом постійного розчарування для всього Білого дому. Ми справді думали – і ви чули, як президент говорив це мільйон разів – що це буде найлегша війна для вирішення. І якби ви назвали мир на Близькому Сході легшим для досягнення, ніж мир у Східній Європі, я б сказав вам, що ви збожеволіли», – розповів Венс про розбіжності очікувань і реальності в інтерв’ю телеканалу NBC News.

Водночас віцепрезидент США сказав, що залишається оптимістом у цьому питанні.

«Я справді думаю, що ми досягли значного прогресу, але ми ще не зовсім перетнули фінішну пряму. Гадаю, що є надія – сподіваюся, що наступні кілька тижнів на цьому фронті будуть якісь хороші новини», – зауважив Джей Ді Венс.

Інтерв’ю віцепрезидента США оприлюднене на тлі візиту до Флориди українських переговорників – секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Як повідомив радник Офісу президента і член делегації Олександр Бевз, метою візиту є отримання інформації про результати поїздки спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, а також – фідбеку після обговорення цього візиту з президентом США Дональдом Трампом і його командою.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».