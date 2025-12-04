«Діти – не розмінна монета у війні» – сенатори США вимагають повернення депортованих українців

У Вашингтоні вперше в історії відбулися спеціальні слухання в Сенаті США щодо викрадення та примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією. Представники Демократичної та Республіканської партій погодилися, що депортація дітей є цілеспрямованою політикою РФ, спрямованою на знищення української ідентичності, і за це Росія має відповісти. Повернення дітей вони назвали обов’язковим пунктом мирного плану. Російський посол на слухання не з’явився.

Сенатор-демократ Річард Блументаль розповів, що під час візитів в Україну мав змогу поспілкуватися з дітьми, які стали сиротами через російську агресію. Він згадав історію дев’ятирічного Іллі з Маріуполя, який поховав маму у подвір’ї. Пізніше ставленики РФ вивезли хлопця до Донецька, де йому зробили операцію без анестезії, а російські лікарі заборонили говорити «Слава Україні».

«Це більше, ніж воєнний злочин – це буквально геноцид. Це геноцид, бо кінцева мета викрадення цих дітей – стерти українську ідентичність. Це частина стратегічних зусиль стерти націю України. І Путін намагався це зробити, завойовуючи територію, він продовжує ці зусилля. Спроби переговорів, що зараз тривають, не мають ознак явного прогресу. Тому нам потрібно рухатися вперед з нашим законопроєктом про санкції, з визнанням Росії державою-спонсором тероризму», – сказав Блументаль.

Сенаторка-демократка Емі Клобушар розповіла, що нещодавно разом із українською делегацією зустрічалася з папою Римським у Ватикані. Там вона познайомилася з Сашком з Маріуполя, який зазнав поранень під час обстрілу. Щоб врятувати онука, на окуповану територію поїхала бабуся.

«Понад 1 800 дітей було повернуто, деякі – за допомогою Ватикану. Ми були там, щоб закликати папу використати свій статус та сильний моральний авторитет у світі, щоб посприяти поверненню ще більшої кількості дітей. Діти ніколи не повинні бути розмінною монетою у війні. Я рада, що перша леді Меланія Трамп приєдналася до нас у цій справі. Але якщо ми просто погодимося на угоду, яка не лише не повертає дітей додому – а фактично віддає Росії територію, якої вони зараз навіть не мають, – це буде тривожне послання, яке ми надішлемо світу», – наголосила Клобушар.

Республіканець, член Палати представників Майкл МакКол розповів, що мав нагоду поспілкуватися з дітьми, яких незаконно переміщували до дитячих таборів, де їх піддавали індоктринації та тортурам. Він наголосив, що там українських громадян фактично перетворюють на ворогів власного народу, відправляючи воювати проти України.

«Як батько п’ятьох дітей я не можу уявити, щоб будь-кого з моїх дітей викрали й індоктринували проти Сполучених Штатів Америки. Уявіть, як би почувалися американці, якби це сталося з їхніми дітьми. Я погоджуюся: будь-який мир має включати репатріацію цих дітей і має передбачати надійну угоду про безпеку. Ми не можемо повторювати помилки минулого. На жаль, за тими повідомленнями, що я бачу, Україна робить поступки, тоді як Путін – жодних», – каже Майкл МакКол.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем зазначив, що на зустріч запрошували й російського посла, але він не з’явився.

«Ми всі знаємо, що ідеальної угоди нам ніколи не отримати – доведеться йти на певні поступки. Але однієї жертви ми робити не будемо: віддати Росії 19 тисяч українських дітей… Є 210 закладів, 39 місць, куди дітей відправляють для безпосередньої військової підготовки, і 130 місць, що займаються їхнім перевихованням, перетворюючи їх на росіян. Я не вигадую – це 2025 рік, не 1945-й. І це має припинитися. Росія фактично все заперечує: відмовляється співпрацювати з ООН, блокує моніторинг… Це був шанс для Росії розповісти свою версію – але вони вирішили не приходити», – каже Ґрем.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.