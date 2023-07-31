До Росії вивезли понад 700 тисяч українських дітей – Львова-Бєлова

Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти, йдеться в доповіді російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. За інформацією омбудсмена, більшість українських дітей приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.

Згідно з документом Львової-Бєлової, на територію Росії також «прибули» близько 1,5 тисячі вихованців установ для дітей-сиріт або батьків, які залишилися без піклування: 288 дітей з території, контрольованої угрупованням «ДНР», були влаштовані в Росії в прийомні сімʼї. Діти з територій під контролем угруповання «ЛНР», як стверджується, повернулися до своїх установ, проте згодом 92 дитини також були влаштовані до російських родин. З квітня до жовтня 2022 року в російські прийомні сімʼї влаштували ще 380 дітей з Донбасу, які, як мовиться в документі, залишилися без піклування батьків.

У звіті наголошується, що в листопаді 2022 року в безпосередній близькості від лінії фронту опинився дитячий будинок-інтернат в Олешках Херсонської області, звідки 52 вихованці з тяжкими патологіями були «тимчасово» перевезені «на безпечну територію» – до анексованого Криму.

«Наприкінці літа – восени 2022 року у звʼязку з ситуацією на лінії фронту батьки з Херсонської, Запорізької, Харківської областей та інших територій добровільно відправили дітей на відпочинок, у тому числі для захисту від воєнних дій. Їх разом із супроводжуючими, за дорученням від батьків , прийняли санаторії та організації відпочинку та оздоровлення Криму та Краснодарського краю», – йдеться у звіті Львової-Бєлової.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч». Більшість вивезли з Маріуполя, Херсонської, Харківської та Київської областей. Для розміщення дітей з України влада Росії використала близько 100 установ. Дитячі будинки та інтернати в багатьох російських регіонах переповнені. З цієї причини депортованих дітей якнайшвидше прагнуть влаштувати в сімʼї. Вимоги органів опіки до потенційних усиновлювачів стали мʼякшими. Це пояснюється тим, що процедура визнання українських дітей такими, що «залишилися без піклування батьків», вкрай спрощена, а пошук дітей у Росії ускладнений для їхніх батьків та опікунів.

Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні цього злочину Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Повернути в Україну поки що вдалося лише 386 дітей.