Проводять диспансеризацію, ставлять «діагноз» й вивозять до РФ: як Росія краде дітей з Донбасу

На окупованих Росією територіях проводять примусову диспансеризацію українських дітей. Після таких медичних оглядів переважній більшості приписують «лікування у РФ» й за фактом депортують дітей на територію агресора, де, як кажуть правозахисники, потім вчать «великой культуре русского мира», тобто – русифікують. За даними Центру національного спротиву, лише зі сходу України (найбільше інформації про такі дії РФ є саме з окупованої території Донеччини і Луганщини) вивезли 103 тисячі неповнолітніх.

Юристи кажуть, що суттю цього процесу є розділення дітей з батьками (бо ті можуть не дуже підтримувати Росію) та занурення дітей в культурну і ідеологічну атмосферу РФ.

Що насправді відбувається на так званому лікуванні на території Росії – розбирались Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

У жовтні минулого року – через місяць після анексії захоплених українських територій – президент РФ Володимир Путін доручив Міністерству охорони здоров'я Росії провести так звану диспансеризацію (медичні огляди) на окупованих територіях України.

Путін агрументував це тим, що «багато із них (дітей на цих територіях – ред.) протягом багатьох років не отримували належної медичної допомоги».

Проте, як розповідає юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, ніякого розпорядження чи відповідної документації на рівні Міністерства охорони здоров'я Росії українські юристи-міжнародники знайти не змогли.

«Ми вважаємо, що таких документів просто не існує. І, фактично, на цій території було поширено законодавство РФ всупереч нормам міжнародного гуманітарного права. У нас вже є подібний досвід з Кримом», – каже експертка.

Чи може це бути справді добровільно

Відповідно до розпорядження президента Росії, медогляди мають пройти усі діти на території окупованої Донецької та Луганської областей віком від 2-х до 17-ти років. У свою чергу, так звана «міністерка охорони здоров'я» угруповання «ЛНР» казала, що диспансеризація дітей має виключно добровільний характер, й за бажання батьки чи опікуни дітей можуть бути присутніми під час медогляду.

Проте, як кажуть українські юристи, це не зовсім так.

«Щоразу, коли ми говоримо про добровільність, згоду, то ми повинні розуміти обставини, в яких опинилися ці батьки. Бо навіть якщо вони підписують певні документи, це все відбувається в обставинах збройного конфлікту – відкритої агресії РФ, коли їхня місцевість є окупованою, – розповідає юристка-міжнародниця Катерина Рашевська. – Вони знаходяться в такій бульбашці, в тому числі інформаційній, не розуміючи – коли це завершиться, і коли суверенітет України буде відновлений. Це вже створює, відповідно до попередньої практики судів та трибуналів, середовище примусу».

«Ці лікарі могли написати усе, що треба»

Диспансеризацію проводять винятково російські лікарі – їх для цього окупанти спеціально привезли до України. Така залученість російських лікарів викликає занепокоєння українських експертів з міжнародного права.

«Це обумовлено декількома обставинами: по-перше, тому що місцеві лікарі або виїхали, або просто не захотіли брати в цьому участь, – розповідає Катерина Рашевська. – Таким чином, їм потрібно було привезти когось, просто персонал, через те, що у них не було на цій території зайвих рук. По-друге, ці лікарі могли написати усе, що треба було написати у висновках про такий «медогляд».

За повідомленнями так званих ЗМІ угруповання «ЛНР», на захопленій частині Луганщини навіть провели церемонію нагородження лікарів орденом «За мужність» – саме тих, які брали участь в проведенні «медоглядів» на окупованій території.

Всі виявились хворими?

Після проведених «медоглядів» у переважної більшості дітей на окупованих територіях «виявляють» проблеми зі здоров'ям, повідомляють й у так званому «міністерстві охорони здоров'я» угруповання «ДНР».

«Станом на ранок 30.03.2023 в ході профілактичних медичних оглядів у «ДНР» загалом оглянуто 72 693 дитини. Завдяки профоглядам більш, ніж у половини, дітей вперше виявлено різні патології – захворювання опорно-рухового апарату, стоматологічні та офтальмологічні захворювання», – стверджують окупанти.

Після поставленого «діагнозу» дітям рекомендують пройти лікування в Росії. В Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я Росії з'явилося повідомлення, що діти з так званих «республік Донбасу» пройдуть лікування в федеральних клініках Москви».

Як зазначають українські експерти з міжнародного права, вивезення на лікування не є добровільним, на батьків чинять тискі навіть погрожують позбавити їх батьківських прав.

«Зі свідчень Центру національного супротиву відомо, що є, звичайно, ті батьки, які погоджуються, а є ті, яких примушують погодитись на те, щоб дітей вивезли на територію Росії на «лікування», – розповідає правова аналітикиня Центру прав людини Zmina Онисія Синюк. – В тому числі, є елементи корупційні, тобто за певну доплату можуть не виявити ніяких підстав для вивезення і диспансеризації. Але, якщо таких підстав немає, і батьки не мають можливостей відмовитись, то дітей вивозять на так зване лікування».

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону «Єдині новини» навів наступні дані щодо де-факто депортації неповнолітніх українців:

«Сайти так званих «ЛНР» і «ДНР» повідомляли, що росіяни перевірили близько 100 тисяч хлопчиків і дівчаток, українських школярів, на наявність у них проблем зі здоров'ям. Після цього 70% дітей, як ми знаємо, отримали довідки, що в них є хронічні захворювання і їх треба лікувати».

Як зазначає очільник Луганської ОВА, для «лікування» діти мають їхати в табори саме на території РФ. Перше таке вивезення дітей було зафіксовано в січні 2023-го року, розповідає юристка міжнародниця Катерина Рашевська.

Куди везуть дітей?

«Географія насправді дуже широка – починаючи від Криму, де є певна інфраструктура для так би мовити «лікування» і санаторування, але в тому числі це і регіони Росії – як наближені до кордону, так і віддалені», – зазначає Онисія Синюк.

Експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська зауважує, що спочатку дітей вивозили переважно до Москви та Московської області, проте з часом географія почала розширюватися.

«Розширилася вони на ті регіони, які значно відрізняються від звичного місця проживання дітей – як в кліматичному плані, так і в культурному. Тому тут ми можемо бачити певне намагання втрутитися в національну ідентичність дитини, розлучивши її із її батьківщиною, з місцем її постійного проживання і з її батьками».

Рашевська також додає, що занепокоєння викликає вивезення українських дітей до Ханти-Мансійського автономного округу в Тюменській області:

«Як на мене, там умови не сприяють ніякому оздоровленню, – каже Решевська. – Більше того, там дуже активна губернаторка, яка буквально з перших днів «спеціальної воєнної операції» (так Росія називає війну проти України – ред.) їздила на територію Донбасу із так званою «гуманітарною допомогою», сама супроводжувала деякі так звані евакуаційні конвої. Тобто це така собі Марія Львова-Бєлова (російська омбудсменка, ордер на арешт якої разом із Путіним за депортацію дітей з України видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі – ред.) номер два».

Йдеться про губернаторку Ханти-мансійського округу Наталю Комарову:

Катерина Рашевська розповідає, що губернаторка Ханти-Мансійського округу побудувала систему «медичного оздоровлення» українських дітей таким чином, що вона носить не просто медичний, а соціально-медичний характер. Що це означає?

«Ця приставка «соціальна» означає, що дітям в рамках так званих «таборів перевиховання» будуть промивати мізки. Там відбуватиметься індоктринація, ознайомлення із «вєлікой культурой русского міра», тобто русифікація і прагнення залишити цих дітей на довший строк», – пояснює експертка-міжнародниця.

«Лікування» про історію і велич Росії

За даними українських експертів, якихось особливих медичних процедур в лікарнях і таборах, куди вивозять дітей з окупованих частин України, не проводять. Це стандартні загальні оздоровчі процедури, притаманні для санаторіїв.

Проте, є особливості побуту й оточення, в якому перебувають вивезені діти.

«Побут і дозвілля дітей влаштовується таким чином, щоби діти могли відразу долучатися до російської культури, до російської ідеї, думки і т.д. Тобто їм дозвілля організовується із культурними заходами, які розповідають про історію і велич Росії», – зазначає правова аналітикиня Центру прав людини Zmina Онисія Синюк.

Експертка додає, що дітей намагаються долучити до спілкування та спільних заходів з дітьми з різних куточків Росії. Навіщо це Кремлю?

«Мені здається, що в першу чергу суть цього процесу – це розділення їх з батьками, особливо якщо батьки, наприклад, не дуже підтримують Росію, навіть якщо знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І, відповідно, мета – це повне їх занурення в культурну і ідеологічну атмосферу РФ. Це набагато простіше зробити, коли немає їх стандартного оточення, коли є альтернативне оточення, яке підтримує Росію. Знаходячись на території Росії це зробити простіше», – каже Синюк.

Що говорить міжнародне право?

Юристка-міжнародниця Катерина Рашевська пояснює, що вивозити дітей на лікування можна лише за згодою держави громадянства дитини, тобто України. Як відомо, Україна такого дозволу не давала.

Положення про проведення медоглядів та вивезення дітей на лікування в інші частини країни в Росії існує з 2016 року, і стосуються вони дітей, які були позбавлені батьківського піклування.

Проте, відповідно до Міжнародного права, ці положення не можуть поширюватися на українських дітей, навіть якщо вони перебувають на територіях, тимчасово окупованих РФ.

«Окупаційній державі заборонено поширювати власне законодавство на окуповані території, змінюючи їхній статус. Це основоположний принцип Міжнародного гуманітарного права. РФ його порушує, тому посилатися на те, що вона просто однаково ставиться до російських і українських дітей неправильно», – підсумовує експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

Якщо ця ситуація вам знайома, ви перебуваєте на окупованій РФ території і після проведення «медогляду» вашу дитину вивезли на територію Росії, зв'яжіться з нами. Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org , у фейсбук , телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.

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