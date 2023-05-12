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«Зате є своя квочечка»: як відрізані війною селяни подорожують автобусом повз лінію фронту

Жителі Іллінівської громади чекають на безкоштовний автобус від гуманітарної місії «Проліска» та Гуманітарного фонду для України

Майже рік без доступу до лікарень та адмінпослуг – більше 30 кілометрів до Костянтинівки пішки не здолати: так війна відрізала від цивілізації жителів частини сіл прифронтової Іллінівської громади біля Костянтинівки на Донеччині. Як виживають жителі прифронтових сіл, та чому попри все лишаються – у репортажі кореспондента Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) Сергія Горбатенка.

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Більше десяти людей із сумками зібралися в одному місці на околиці прифронтової Костянтинівки. Кожен приїхав сюди у своїх справах і зі свого села Іллінівської громади. А об’єднує їх, кажуть селяни, одна біда: із початком повномасштабного вторгнення російських військ автобуси, що з’єднували села із містом, ходити перестали.

«Автобусне сполучення у нас забезпечувало костянтинівське автотранспортне підприємство. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення вони забезпечують лише два маршрути. Це «Костянтинівка-Іллінівка» та «Костянтинівка-Катеринівка». Все. А у нас на території 26 сіл», – пояснює Наталія Лебедєва, перша заступниця Іллінівського сільського голови.

Як виживають відрізані від цивілізації селяни?

Портрети пасажирів. Олена із Зорі

Олена живе у селі Зоря. Це приблизно 30 км від прифронтової Костянтинівки. Каже, жодного транспортного сполучення до початку цього року з містом не було. Аби винайняти авто, треба шукати трьох-чотирьох людей, бо одному – дорого.

Олена, жителька села Зоря
Олена, жителька села Зоря

«А зараз почався сезон, – і людям треба їхати в Костянтинівку на ринок. Хтось яєчка продає, хтось молочко. Отак їздимо, продаємо, намагаємося якось виживати. Тому ми усі радіємо, що хоч один автобус їздить раз на тиждень. Ми вже й будемо платити, аби ще й цей транспорт не скасували», – ділиться селянка.

Сьогодні Олена приїхала до Костянтинівки, аби зняти готівку в банкоматі. А ще для чоловіка купила ліків на 1800 гривень.

«Лікар приїжджає по середах. Але ж ліків – немає де купити. Рецепт тобі виписали, і їдеш до Костянтинівки за ліками», – зітхає жінка.

Ті люди, що лишилися в селі, каже Олена, евакуюватися не думають і сподіваються лише на одне, – на і мир.

«Є свій город, своя корівка, своя квочечка. Хоч щось є своє. А так жити з ринку дуже дорого, – резюмує жінка. – А так: прибігла з городу, взяла яєчко і з’їла, молочка випила, – і вже наїлася. Звичайно, і гуманітарну допомогу в нас дають».

Цей автобус повезе людей з Костянтинівки по селах Іллінівської громади
Цей автобус повезе людей з Костянтинівки по селах Іллінівської громади

Сергій і Людмила з Калинового

Сергій приїхав до Костянтинівки не лише у своїх справах.

«Ліки взяв, пенсію зняв діду, котрий з інвалідністю; пенсію зняв сусіду, котрий без ноги; хлібчика купив. Але основне – це ліки», - пояснює Сергій обставини вояжу.

Донедавна, каже, доводилося винаймати машини та платити водіям великі гроші.

Сергій, житель села Калинове
Сергій, житель села Калинове

Питаємо в чоловіка, як налаштовані люди в Калиновому, чи планують евакуюватися. Відбувається такий діалог:

У нас багато людей похилого віку, з інвалідністю, лежачі хворі. Їм нікуди їхати. Хтось узагалі самотній, і нікому його доглянути. Не планують їхати. У мене теж і дід, і мама після інсульту. Ось я за ними і доглядаю. Були лежачі, та самотужки поставили на ноги, – ділиться Сергій.

– На що сподіваєтеся там, у Калиновому?

На мир. Що все скінчиться. І все буде добре, і будемо жити, і люди повернуться. І будемо працювати у сільському господарстві, як і раніше.

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З Калинового і пані Людмила. Каже, село вже рік живе без електроенергії. Важко живе. Чути «прильоти». Продукти у Калиновому купити можна. А от медицини немає зовсім.

«Наш сімейний лікар з лютого 2022 року до нас не їздить», – розводить руками пані Людмила.

Людмила, жителька села Калинове
Людмила, жителька села Калинове

Тим більше, каже, необхідний транспорт, аби дістатися до міста, і додає: «Сьогодні от вирвала три зуба (через одноразову маску видно, як жінка посміхається). А ще треба з банкомату зняти пенсію, навідати аптеку. Та й чогось м’ясного треба купити».

Надія зі Старої Миколаївки

Пані Надія мешкає у Старій Миколаївці за 30 км від Костянтинівки. Каже, живуть як і всі: і прилітає іноді, і вибухає. А виїхати було – ніяк.

«Ніякого перевезення в нас немає. А нам же пенсію отримувати, в аптеку та лікарню треба. І в церкву. Як ми так жили? Плакали!» – переповідає селянка.

Село Іллінівка поблизу Костянтинівки
Село Іллінівка поблизу Костянтинівки

За її словами, якщо вже край треба було поїхати до Костянтинівки, – збиралися, платили по тисячі гривень тим, у кого є свій транспорт.

«А з пенсії, з трьох тисяч заплати тисячу – і що воно буде», – бідкається жінка.

«​Сподіваємося на перемогу»

Людмила Іванівна із Зорі каже, що люди почувалися відрізаними. Проте стало легше, коли на початку запустили раз на тиждень безкоштовний соціальний автобус – організував транспорт Гуманітарний фонд для України (UHF) та гуманітарній місії «Проліска».

У селі Іллінівка біля Костянтинівки
У селі Іллінівка біля Костянтинівки

«А якби не було цього автобусу, – сиділи би вдома, покупали дорогі продукти у нашому магазині. А за що купувати, як пенсія на картці? – питає селянка і додає: – Знов-таки, треба їхати до банкомату. Живемо – як можемо. Як не має автобусу, то комусь щось замовляємо».

Людмила Іванівна каже, що евакуюватися не хоче, хоча село обстрілюють: «У нас неспокійно. Ми ж – поміж Авдіївкою, Костянтинівкою та Бахмутом. Стріляють, літає. Страшно. Дуже страшно. То у підвал спустимося. Але життя продовжується. Сподіваємося на краще, що перемога буде за нами. Головне: здоров’я, перемога, і вода. Бо ми вже рік без води. Рятує, в кого є колодязі. Гуманітарку привозять, слава богу».

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Тепер жителям Іллінівської громади стало легше. Гуманітарна місія «Проліска»​ за підтримки Гуманітарного фонду для України Управління ООН з координації гуманітарних справ запустила між селами три безкоштовних автобусних маршрути. Соціальний автобус їздить раз на тиждень по вівторках, середах і п’ятницях. З початку року цією послугою вже скористалися 1140 селян.

Серед жителів громади хтось вже почав розповсюджувати чутки про закриття цього проєкту. У «Пролісці» нас запевнили: безкоштовний автобус перевозитиме селян і надалі. Наразі більшість, попри близькість лінії фронту, проблеми з доступом до медицини, водою та електроенергією, прагнуть лишатись вдома – сподіваючись на близьку перемогу України війні і мир.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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