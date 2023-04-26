«Щодо Бахмуту Росія бреше постійно» – командир 127-ї бригади

«Ми відбиваємо їхні навали, а все одно постійно підходять нові люди», – так коротко характеризує ситуацію на Бахмуті командир 127-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко. Його підрозділ зараз відбиває атаки в самому місті.
Як оборонці утримують Бахмут, про ставлення військових до російських заяв про нібито захоплення міста та скільки мирних мешканців досі не виїхали – розповів Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Роман Грищенко.
– Яка зараз динаміка ситуації в Бахмуті?
– Ворог практично не змінює своєї тактики, намагається тиснути великою кількістю особового складу, використовує авіацію, ракетні удари, РСЗВ (реактивні системи залпового вогню – ред.), ствольну артилерію і стрілецьке озброєння. Він всіляко намагається просунутися вглибину оборони. Але наші хлопці стримують його гідно і цілодобово ведуть бої.
– Чи відчувається, що до російських військ прибуває підкріплення: збільшується у них кількість техніки та живої сили?
– У Бахмуті більше йде робота не технікою. З їхнього боку – артилерією і іншими засобами, які я вже назвав. А жива сила… У них не велика армія, у них вона просто дуже довга. Ми відбиваємо їхні навали, а все одно постійно підходять нові люди.
– В яких умовах ви зараз виконуєте задачі?
– Самі умови вимагають того, щоб було належне забезпечення всіх військовослужбовців і боєприпасами, і продовольством. Постачання на сьогодні забезпечено, воно є. Розповіді про те, що весь Бахмут оточений – неправдиві. Так, певні загрози від артилерійських обстрілів є, але це війна. Тримаємося, працюємо.
– Наскільки важко воювати в місті, коли там залишаються цивільні?
– Евакуацію місцевого населення проведено. Так, поодинокі випадки є, десь люди ще залишилися. Ми допроводимо цю евакуацію. Уже чимало людей перевезли з тих, які залишалися з різних причин і відмовлялися виїжджати. Щодня 1-2 людини, десь більше, десь менше, евакуюємо.
Ворог застосовує тактику випаленої землі. Поки він просувається, знищує все перед собою. Місто палає. Будинки рівняються з землею. Саме така тактика ворога. І там, де він проходить, місцевого населення не може просто залишатися апріорі. Саме тому ми намагаємося якомога швидше повивозити людей. Місцевого населення, яке ще не виїхало, залишилося небагато в Бахмуті.
– Завдяки чому Силам оборони вдається стримувати російські війська так довго?
– Це заслуга кожного конкретного солдата. Кожен робить свою роботу і саме від нього залежить, наскільки може ворог просунутися чи не може. Це героїчний український народ, це героїчна українська армія. Це наші солдати.
– Вдається хоча б трохи відпочити?
– У зв’язку з тим, що дії з боку противника проводяться цілодобово, відпочинок – це вже діло третє. Реального відпочинку на війні не буває, в принципі. Якось перепочити намагаємося, знайти на це час. Але все залежить від інтенсивності бойових дій.
– Чого чекати у разі, якщо війська РФ витіснять сили оборони з міста?
– Це вже стратегічні задуми. Я ж можу сказати за свої підрозділи: ми виконуємо ті завдання, які нам доручило командування. І наші завдання сьогодні у місті Бахмут.
– Чи дійшло вже західне озброєння, чи вдалося перевірити його ефективність?
– Скажу так: щось дійшло і щось перевірили. Більше нічого не скажу (посміхається – авт.).
– Що важливого не беруть до уваги українські ЗМІ? Що би ви хотіли донести про Бахмут?
– Мені здається, що все доводиться саме в тому обсязі, в якому необхідно доводити. Основне: Бахмут – це українське місто. А далі – в обсязі, в якому надається [інформація] від Генштабу [ЗСУ] та відповідних органів, щоб не нашкодити обороні.
– Як ви та ваші побратими ставитесь до заяв російських «воєнкорів», засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина тощо про їхні «успіхи» у Бахмуті, аж до тверджень про нібито захоплення міста?
– Щодо Бахмуту Росія бреше постійно. З їхніх слів, вони його взяли ще місяці три тому. Усі розуміють, що Бахмут вже на сьогодні свою основну ціль – сама фортеця – виконала, і продовжує виконувати.
Кожен день оборони Бахмуту – це ще один день для забезпечення сил оборони України, для підготовки відповідних дій щодо ворога на інших напрямках.
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Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
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На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
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Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
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