Суд у Вірменії заарештував голову канцелярії Вірменської апостольської церкви

Суд у Вірменії заарештував на два місяці голову канцелярії Вірменської апостольської церкви архієпископа Аршака Хачатряна у справі про незаконний збут наркотиків за попередньою змовою в громадському місці, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

За словами адвоката Арсена Бабаяна, немає жодних доказів провини клірика. «Відбулося те, що зазвичай відбувається в таких політичних справах. Немає жодних обґрунтувань того, що архієпископ Аршак скоїв злочин. Є припущення, що ґрунтується на певних даних», – наводить його слова News.

Хачатряна затримали 4 грудня. За версією слідства, 2018 року він нібито з метою дискредитації доручив підкинути наркотики в сумку одного з активістів, які брали участь в акції протесту проти Католикоса всіх вірмен Гарегіна Другого. Йдеться про акції руху «Нова Вірменія – новий патріарх».

Аршак Хачатрян не перший відправлений під варту високопоставлений ієрарх Вірменської апостольської церкви. У червні 2025 року суд у Єревані заарештував лідера руху «Священна боротьба» архієпископа Баграта Галстаняна. Він входить у Верховну духовну раду церкви, очолює Тавуську єпархію на північному сході Вірменії і також виступає проти прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

У вересні заарештували голову Ширакської єпархії Вірменської апостольської церкви архієпископа Мікаеля Аджапахяна, а в жовтні – предстоятеля Арагацотнської єпархії Мкртича Прошяна. Галстаняна та Аджапахяна звинуватили в публічних закликах до повалення влади, Прошяна – в перешкоджанні участі у зборах та впливу на результати голосування на виборах 2021 року.