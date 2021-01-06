Прем’єр Вірменії не прийшов на Різдвяну службу після критики з боку церкви

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не прийшов на Різдвяну службу після різкої критики з боку церкви щодо його дій у час конфлікту з Азербайджаном і погроз із боку опозиції.

Також на цій службі в соборі Святого Григора Просвітника в Єревані не було й практично всіх інших членів політичної команди прем’єра, починаючи зі спікера парламенту Арарата Мірзояна. Єдиним високим державним посадовцем був генеральний прокурор Артур Давтян.

Пашинян вшанував релігійне свято цитуванням уривка з Біблії в своєму фейсбуці.

Як заявила речниця прем’єра Мане Ґеворґян, той не прийшов, бо перебуває на самоізоляції через коронавірусну пандемію.

У червні 2020 року Пашинян уже заявляв, що він із родиною мають позитивні тести на коронавірус, а через тиждень повідомляв, що вже видужав.

Наразі не відомо, чи нині йдеться про те, що він заразився повторно. Речниця не уточнила, чи здавав Пашинян новий тест останнім часом.

Вірменського прем’єра часто критикують за підписання в листопаді 2020 року мирної угоди з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху, яка завершила 44-денну війну за Нагірний Карабах. За її результатами Вірменія втратила контроль над значною частиною сепаратистського утворення «Нагірно-Карабаська республіка», також відомого як «республіка Арцах», яке в 1990-х роках окупувало не тільки власне Нагірний Карабах, а й значні прилеглі території в Азербайджані. Тепер усі вони повернені під контроль Баку, також Азербайджан тепер контролює й певну частину власне Нагірного Карабаху.

Одним із гучних критиків прем’єра і загалом його уряду є глава Вірменської апостольської церкви, католикос Ґареґін II. Під час Різдвяної служби в Єревані він згадував про війну за Нагірний Карабах і про її «катастрофічні наслідки» для вірмен.

Він також говорив про «руйнівні помилки» офіційного Єревана, зроблені перед війною, що спалахнула в вересні 2020 року.

Католикос також молився за те, щоб вірмени «вистояли перед цим смертельним випробуванням для нашої держави».

Попереднього дня, 5 січня, група опозиціонерів оголосила, що не впустить Пашиняна до собору на Різдвяну службу.

Практично всі опозиційні сили звинувачують Пашиняна в поразці Вірменії в війні. Вони вимагають його відставки і передачі влади тимчасовому урядові, що мав би протягом року провести позачергові парламентські вибори. Пашинян відмовляється виконувати вимогу про відставку.

Ґареґін II і інші провідні клірики церкви, а також численна вірменська діаспора в світі публічно підтримують вимоги опозиції. Деякі священники церкви відкрито брали участь в антиурядових демонстраціях у Єревані з вимогами відставки Пашиняна.

Один зі священників із міста Сісіана на південному сході Вірменії під час візиту Пашиняна до одного з храмів у місті в грудні відмовився потиснути прем’єрові руку. Церква тоді відмовилася засудити дії священника, попри критику з боку прихильників Пашиняна.

Вірменська апостольська церква, одна з групи так званих давньосхідних християнських церков, що не належать ні до православних, ні до католицьких, користується григоріанським календарем, але Різдво святкує одночасно зі святом Богоявлення 6 січня. Єрусалимський патріархат Вірменської церкви залишається на юліанському календарі, і його віряни будуть святкувати Різдво, в перерахунку на григоріанський календар, 19 січня.

Вірменська апостольська церква є серед вірмен авторитетною й поважаною силою. За опитуваннями, її вірянами називають себе (чи своїх дітей) близько 97 відсотків від усіх громадян Вірменії.