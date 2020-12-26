Пашинян заявив про готовність до позачергових виборів у Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував політичним силам провести консультації щодо проведення позачергових парламентських виборів. Пашинян також заявив про готовність піти у відставку, якщо так вирішить народ. Про це він написав у фейсбуці 25 грудня.

Водночас прем’єр Вірменії зазначив, що буде готовий і далі керувати країною, якщо довіра громадян буде відновлена.

За словами Пашиняна, в його опонентів були всі можливості отримати народну підтримку і домогтися його відставки, але зробити цього так і не вдалося.

Вірменська опозиція наполягає на відставці Пашиняна, бо не згодна з умовами врегулювання військового конфлікту, на які погодилася Вірменія у Нагірному Карабасі. Вони передбачають перехід низки районів до Азербайджану.

Пашинян, зі свого боку, заявив, що підписана з Баку угода, дійсно, було поганою для Єревана, але, за його словами, іншого виходу в нього не було. На мирному врегулюванні наполягали в тому числі вірменські військові, угода була єдиним способом зберегти життя і залишити під контролем Вірменії хоча б частину Нагірного Карабаху, стверджує Пашинян.

Конфлікт у Нагірному Карабасі загострився у вересні. Баку і Єреван звинуватили один одного в ескалації. Сторони кілька разів намагалися домовитися про перемир’я, але режим припинення вогню постійно порушувався.

10 листопада Вірменія й Азербайджан за посередництва Москви домовилися про мир. За договором, режим припинення вогню контролюють російські миротворці.