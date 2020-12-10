У Баку проходить «парад перемоги» з участю Ердогана, у Єревані – сутички протестувальників з поліцією

У столиці Азербайджану Баку на площі Свободи 10 грудня проходить військовий парад з нагоди закінчення бойових дій в Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільгам Алієв 2 грудня започаткував нове свято – День перемоги, яке відзначатимуть з цієї нагоди щорічно 8 листопада (від святкування 10 листопада відмовилися, оскільки дата збігається з Днем пам’яті Мустафи Кемаля Ататюрка).

За даними Міноборони Азербайджану, у параді беруть участь понад 3 тисячі військовослужбовців і 150 одиниць військової техніки.

На параді присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який напередодні прибув до Азербайджану з дводенним візитом.

Тим часом в Єревані біля будівлі уряду Вірменії, де демонстранти проводять акцію протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, почалися сутички з поліцією. Є повідомлення про затриманих.

Політичні позиції Пашиняна різко ослабли після того, як в ніч на 10 листопада він підписав спільну з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхгмом Алієвим заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. З моменту підписання угоди в Єревані не припиняються протести з вимогою відставки прем’єра, яку опозиціонери вважають «капітуляцією».

Раніше у зверненні до народу Нікол Пашинян визнав, що підписаний ним документ був поганим для Вірменії. Водночас він наголосив, що це був єдиний вибір, який забезпечив виживання Карабаху.

Після укладеного за посередництва Москви перемир’я між Вірменією та Азербайджаном Туреччина підписала з Росією меморандум про створення спільного моніторингового центру, який відстежуватиме дотримання умов припинення вогню. Для реалізації угоди Росія ввела на фактичну лінію розмежування майже дві тисячі військових, які мають статус миротворців.