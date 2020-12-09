Ердоган прибув до Баку для участі в «параді перемоги»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув 9 грудня до столиці Азербайджану Баку з дводенним візитом. 10 грудня Ердоган разом зі своїм азербайджанським колегою Ільгамом Алієвим візьме участь у військовому параді з нагоди переможного для Азербайджану завершення збройного конфлікту навколо Нагірного Карабаху. У параді також візьмуть участь турецькі військові, які прибули до Баку на початку тижня.

За результатами війни, в якій Анкара надавала допомогу Баку, Азербайджан повернув контроль над сімома районами країни, окупованими вірменськими силами ще на початку 90-х років минулого століття, а також над частиною власне Нагірного Карабаху – населеного етнічними вірменами регіону, який проголосив свою незалежність від Азербайджану.

Міністр закордонних справ Азербайджану заявляв перед початком візиту, що Ердоган та Алієв обговорять двосторонні відносини та ситуацію навколо Нагірного Карабаху.

Після укладеного за посередництва Москви 9 листопада перемир’я між Вірменією та Азербайджаном Туреччина підписала з Росією меморандум про створення спільного моніторингового центру, який відстежуватиме дотримання умов припинення вогню. Для реалізації угоди Росія ввела на фактичну лінію розмежування майже дві тисячі військових, які мають статус миротворців.