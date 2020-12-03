Азербайджан уперше назвав число загиблих у війні за Карабах військових

Азербайджан уперше офіційно повідомив про втрати своєї армії за півтора місяці бойових дій у Нагірному Карабасі та прилеглих районах. У четвер, 3 грудня, міністерство оборони заявило про 2 783 загиблих і 1 245 поранених військовослужбовців. Понад 100 солдатів вважаються зниклими безвісти. «Наші землі, про які ми мріяли майже 30 років, були звільнені від окупації ціною крові і життів наших мучеників», – ідеться в повідомленні оборонного відомства Азербайджану.

Раніше влада Вірменії повідомила, що сумарні втрати її армії за час конфлікту склали 2 660 військовослужбовців. Азербайджан заявляє, що ця цифра занижена в рази. У відповідь на це міністр охорони здоров’я Вірменії Арсен Торосян зазначив, що йдеться не про остаточну цифру, оскільки пошук і впізнання загиблих ще не закінчені.

Точні дані про втрати техніки з обох сторін дотепер відсутні. Азербайджан заявляв, що Вірменія втратила 305 танків, 79 БМП, 251 артилерійську гармату і шість ракетних комплексів С-300. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Вірменії немає.

Конфлікт у Нагірному Карабасі триває з кінця 80-х років. Тоді влада Нагірно-Карабаської автономної області, населеної переважно вірменами, зажадали передати її зі складу Азербайджанської РСР до Вірменської. Після розпаду Радянського Союзу в регіоні почалися бойові дії. Баку втратив контроль над більшою частиною автономії і кількома сусідніми районами, тамтешнє азербайджанське населення втекло на вільну від окупації частину країни. Незалежність самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки не визнана жодною країною світу.

Різке загострення конфлікту розпочалося наприкінці вересня, коли азербайджанські військові почали наступ із метою повернути території. Війська зайняли кілька районів по периметру і частину власне Нагірного Карабаху.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично утримуваних позиціях, у регіоні розміщені російські миротворці. Азербайджан повернув усі втрачені на початку 90-х років райони по периметру Нагірного Карабаху. Вірменії гарантується створення транспортного коридору до населеної вірменами частини Нагірного Карабаху, а Азербайджану – до ексклаву Нахічевань, розташованого між Вірменією та Туреччиною.