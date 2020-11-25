Азербайджанські сили зайшли в другий район, повернутий Вірменією в рамках перемир’я

Азербайджанські сили зайшли в другий із трьох районів, які повертає Вірменія за умовами угоди про перемир’я, підписаної цього місяця Вірменією, Азербайджаном і Росією. Угода припинила кількатижневі бої за Нагірний Карабах.

25 листопада Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що військові зайшли в Карвачар, який в Азербайджані відомий як Кельбаджар.

Раніше передача цього району планувалася на 15 листопада, але з гуманітарних причин Азербайджан погодився продовжити крайній термін.

«Інженерні роботи завершені для забезпечення руху наших підрозділів у цьому напрямку, складні гірські дороги по маршруту руху військ очищені від мін та підготовлені до використання», – йдеться у повідомленні міністерства.

Вірменія в рамках перемир’я погодилася передати три райони, що оточують Нагірний Карабах, – Агдам, Карвачар і Лачин – які майже три десятиліття перебували під контролем Вірменії.

Контроль над Агдамом був переданий 20 листопада, над Лачином – повинен бути переданий до 1 грудня.

За умовами режиму припинення вогню, всі сім азербайджанських районів мають перейти під контроль Баку, так само як і частини Нагірного Карабаху, які були відвойовані азербайджанськими силами після того, як 27 вересня знову почалися бої.

В останній шеститижневій війні азербайджанські сили відвоювали чотири окуповані азербайджанські райони.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

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За домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджанові повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили, відряджені Росією.