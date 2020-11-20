Азербайджан заявляє про розміщення військ у Агдамі, вірмени залишають регіон

Азербайджанські війська увійшли до району Агдам, який межує з Нагорним Карабахом, в рамках мирної угоди з Вірменією, повідомляє Міністерство оборони Азербайджану 20 листопада.

За заявою, військові увійшли до Агдаму – одного з трьох регіонів, які оточують Нагорний Карабах. Цей регіон має відійти під контроль Баку після близько 30 років перебування під фактичним управлінням Вірменії.

«Згідно з тристоронньою угодою, підписаною президентою республіки Азербайджан, прем’єр-міністром республіки Вірменія та президентом Російської Федерації, підрозділи азербайджанської армії увійшли до регіону Агдам 20 листопада», – повідомило міністерство.

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Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, вірмени в селах Агдаму мали лише кілька днів на те, щоб залишити свої домівки. Вони пакують речі в автомобілі, перш ніж підпалити залишені будівлі.

На додачу до Агдаму вірмени мають залишити західні райони Кельбаджар до 25 листопада та Лачин до 1 грудня.

Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив був після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією. Наприкінці вересня Азербайджан почав воєнну кампанію за відновлення контролю над усією своєю територією і завдяки технологічній перевазі свого війська досяг значних успіхів. Але внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й цивільних.

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9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджанові повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили, відряджені Росією.