Росія: Рада федерації дозволила Путіну відправити до Карабаху військових, які там уже є

Рада федерації Росії 18 листопада дала російському лідеру Володимиру Путіну згоду на розміщення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі миротворчого військового контингенту з необхідним озброєнням і спецтехнікою.

За конституцією, Рада федерації має за запитом президента розглядати питання про використання російських військ за кордоном. Російські військові вже перебувають у Нагірному Карабасі: вони були введені туди після того, як 9 листопада Путін і лідери Вірменії та Азербайджану підписали заяву про припинення бойових дій.

Одразу після підписання цієї заяви речник Кремля Дмитро Пєсков виступив із твердженням, що окремої згоди Ради федерації на введення миротворців не потрібно, оскільки, за його словами, «30 вересня 2015 року була постанова Ради федерації, де дається згода президентові Росії на використання збройних сил за межами російської території на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права». Посилання на рішення верхньої палати парламенту від 30 вересня 2015 року є і в указі Путіна про розміщення миротворців в Карабасі.

У 2015 році рішення було ухвалене в день початку російської військової операції в Сирії. При цьому в ньому справді не вказана конкретна країна, куди будуть введені російські війська.

Пояснюючи, чому дозвіл Ради федерації на розміщення миротворців у Нагірному Карабасі все ж знадобився, голова комітету з конституційного законодавства Андрій Клішас сказав, що йдеться про тривалу операції (миротворці введені щонайменше на 5 років).

Згідно з домовленостями, російські військові числом майже дві тисячі розміщені на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і в так званому Лачинському коридорі, який сполучає регіон із Вірменією.