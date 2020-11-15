Карабах: Азербайджан подовжив крайній термін для евакуації вірмен з ключового району

Азербайджан погодився продовжити крайній термін для Вірменії для виходу її військ та евакуації цивільного населення з одного з районів згідно з угодою, яка поклала край шеститижневій війні за Нагірний Карабах.

«Азербайджан погодився продовжити крайній термін для виходу з Карвачару для вірменських збройних сил та незаконних вірменських поселенців до 26 листопада», – сказав Гікмат Гаджиєв, помічних азербайджанського президента Ільгама Алієва на пресконференції в Баку 15 листопада.

Він сказав, що Алієв погодився на це «з гуманітарних міркувань», йдучи на зустріч вірменському проханню після посередництва з боку російського президента Володимира Путіна.

Вірменія мала би повністю залишити Карвачар у неділю, 15 листопада.

Гаджиєв також повідомив, що графік виходу вірмен з Агдаму 20 листопада та з Лачинського району першого грудня залишається без змін.

Мешканці Карвачару, азербайджанського району, що перебував під контролем вірмен майже два десятиліття, залишають свої домівки від моменту підписання мирної угоди 10 листопада.

Дехто з людей, які залишають територію, підпалюють будинки, повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода.

Карвачар переважно населяли етнічні азербайджанці перед тим, як їх вигнали вірменські сили на початку 1990-х років під час війни, яка спалахнула після розпаду СРСР. І переважна більшість будинків, які нині залишають вірмени, були колись заселені азербайджанцями.

Перед передачею території азербайджанцям вірмени масово навідувались до монастиря Дадіванк для останнього візиту. Російські миротворці розташувались біля монастиря 14 листопада.

Кремль повідомив, що Путін сказав Алієву 14 листопада, аби азербайджанська сторона захищала християнські святині в тих частинах Нагірного Карабаху, які будуть під контролем Азербайджану, який переважно є мусульманським.

Алієв запевнив, що буде оберігати християнські святині і церкви, повідомила пресслужба президента Азербайджану.

Ключове положення мирної угоди, підписаної за посередництва Росії, передбачає повернення Вірменією Карвачарського району, а також двох інших районів протягом двох з половиною тижнів. Як і Карвачар, ці райони утримувались вірменськими силами від часу війни, що завершилась в 1994 році.

Мирна угода поклала край нинішнім бойовим діям, в результаті яких загинули до п’яти тисяч військових та цивільних з обох боків.

Але угода не подобається багатьом вірменам, бо дозволяє Азербайджані повернути контроль над значними теренами Нагірного Карабаху, а також над районами, які розташовані поруч.

Угода передбачає розташування двох тисяч російських миротворців в регіоні. Перши 200 миротворців прибули до Вірменії одразу після запровадження режиму припинення вогню.

Дві сторони обмінялись тілами загиблих, хоча про кількість тіл не повідомляли.



Нагірний Карабах є міжнародно визнаною територією Азербайджану, але контроль над регіоном встановили вірмени після переможної для них війни в 1990-тих роках.

Останні бойові дії почалися 27 вересня.

Мирна угода викликала святкування в Азербайджані та політичну кризу у Вірменії, де розлючені протестувальники штурмували будівлю уряду та парламенту.

Дехто з вірменських опозиціонерів вимагає нині відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.