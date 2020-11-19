ЄС заявляє про необхідність відновити переговори про статус Нагірного Карабаху

Європейський союз закликає відновити переговори про статус Нагірного Карабаху. Відповідна заява опублікована на сайті Європейської ради.

У тексті вітається припинення вогню в зоні конфлікту після досягнутого за посередництва Росії перемир’я. Євросоюз закликає сторони конфлікту утриматися від дій або риторики, яка б загострила ситуацію в регіоні, звідки запропоновано вивести іноземних учасників бойових дій.

Як йдеться в заяві, припинення бойових дій – лише перший крок до вирішення регіонального конфлікту.

«Євросоюз вважає, що необхідно відновити зусилля з переговорного, всеосяжного і стійкого врегулювання конфлікту, в тому числі щодо статусу Нагірного Карабаху», – йдеться в тексті заяви.

Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив був після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією. Наприкінці вересня Азербайджан почав воєнну кампанію за відновлення контролю над усією своєю територією і завдяки технологічній перевазі свого війська досяг значних успіхів. Але внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й цивільних.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджанові повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили.