Нагірний Карабах: армія Азербайджану ввійшла в останній з трьох районів, які переходять під контроль Баку

Підрозділи армії Азербайджану увійшли в Лачинський район Нагірного Карабаху. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони країни.

Це останній з трьох районів, який переходить під контроль Баку за тристоронньою угодою про припинення вогню у Нагірному Карабасі.

На сторінці в YouTube міністерство опублікувало відео, на якому видно, як військові в’їжджають у регіон.

20 листопада азербайджанська армія зайняла Агдамський район. Через п’ять днів азербайджанські військові увійшли в Кельбаджарський район. Баку тоді погодився на десятиденну відстрочку, щоб мирні жителі встигли залишити район, виїзд з якого можливий тільки по одній дорозі з обмеженою пропускною спроможністю.

Згідно з укладеною 9 листопада угодою, Вірменія погодилася передати три райони, що оточують Нагірний Карабах, – Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський (за винятком Лачинського коридору – єдиного тепер шляху сполучення Вірменії зі Степанакертом і рештою території Нагірного Карабаху, яка залишилася під контролем місцевих вірмен).

До регіону увійшли майже дві тисячі російських військових, які мають статус миротворців.