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03 грудня 2020, Київ 09:17
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Святкування і смуток: Лачинський район повертається від вірмен під контроль Азербайджану

Святкування і смуток: Лачинський район повертається від вірмен під контроль Азербайджану
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Святкування і смуток: Лачинський район повертається від вірмен під контроль Азербайджану

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1 грудня азербайджанські війська знову увійшли в Лачинський район своєї країни. Це остання з трьох територій, яку Вірменія повернула під контроль Азербайджану за тристоронньою мирною угодою про припинення вогню у Нагірному Карабасі, яка поклала кінець шеститижневій війні. Жителі Азербайджану відсвяткували цю новину в Баку, дехто з них планує повернутися в Лачин, а вірмени, які проживають у цьому місті, яке називають Бердзор, зіштовхнулися з перспективою покинути свої будинки. (Відео Азербайджанської і Вірменської редакцій Радіо Свобода, Reuters, AP)

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