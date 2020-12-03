Святкування і смуток: Лачинський район повертається від вірмен під контроль Азербайджану

1 грудня азербайджанські війська знову увійшли в Лачинський район своєї країни. Це остання з трьох територій, яку Вірменія повернула під контроль Азербайджану за тристоронньою мирною угодою про припинення вогню у Нагірному Карабасі, яка поклала кінець шеститижневій війні. Жителі Азербайджану відсвяткували цю новину в Баку, дехто з них планує повернутися в Лачин, а вірмени, які проживають у цьому місті, яке називають Бердзор, зіштовхнулися з перспективою покинути свої будинки. (Відео Азербайджанської і Вірменської редакцій Радіо Свобода, Reuters, AP)